13.08.2018 h 11:08 commenti

Viaccia piange Giuliano Monciatti, sempre in prima fila per aiutare gli altri

Aveva 71 anni, volontario della Pubblica Assistenza e attivo nel circolo del Pd, era un grande appassionato e conoscitore di funghi. Nel 2009 partì per l'Abruzzo per aiutare le popolazioni colpite dal terremoto

È venuto a mancare domenica 12 agosto a 71 anni Giuliano Monciatti. La popolazione di Viaccia e in particolare il circolo e i compagni si stringono intorno alla famiglia in un grande abbraccio. Nato nell'ottobre '46 a Castiglion dei Pepoli Giuliano, meccanico tessile di professione, si è dedicato tutta la vita agli altri con il volontariato nella Pubblica Assistenza e la sezione Pd del circolo di Viaccia. Appassionato di funghi e innamorato del bosco ma anche del suo prossimo nel 2009 partì per l' Abruzzo per aiutare le popolazioni colpite dal terremoto.

Lascia una figlia, Eleonora, e la moglie Wilma che negli ultimi 6 anni gli sono state vicine con l'amore e la dedizione in una malattia terribile e senza scampo come la sla. La cremazione si terrà domani, 14 agosto a Firenze con un rito civile.

Un ringraziamento speciale della famiglia va a tutti gli infermieri domiciliari, il dottor Bianchi il dottor Palumbo la dottoressa Pientini, il dottor Capecchi, la dottoressa Bambagioni e Zeloni e tutti coloro che hanno dato il loro aiuto. La famiglia Monciatti ha deciso di destinare alla lotta alla Sla e alla Pubblica Assistenza l'Avvenire sezione Viaccia le offerte in ricordo di Giuliano.