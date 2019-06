04.06.2019 h 10:33 commenti

Viaccia inondata dalle emissioni di una stamperia, intervengono i vigili del fuoco che fermano la produzione

Secondo quanto emerso al termine del blitz dei pompieri, l'abbattitore dei fumi era spento per un guasto

Viaccia avvolta da un fumo denso e maleodorante proveniente da Artestampa, l'azienda a conduzione cinese più volte al centro di proteste e battaglie cittadine per emissioni incontrollate nonostante si trovi in mezzo alle case. I video realizzati con il telefonino da chi abita in zona, ieri sera 3 giugno, parlano chiaro e documentano un'odissea quotidiana che va avanti da troppo tempo, da quando cioè nel 2016 la ex Rifinizone Flaminia è risorta trasformandosi in una stamperia.

La situazione è letteralmente fuori controllo. La nube è arrivata fino al campo sportivo.

Stavolta però, sono intervenuti i vigili del fuoco che sono riusciti ad entrare nell'azienda in questione, tra via Pistoiese e via Valdingole, e a constatare ciò che i cittadini denunciano da tanto tempo: l'abbattitore era spento. Un guasto ne avrebbe impedito l'accensione. Ma allora, per legge, anche la produzione si sarebbe dovuta fermare per evitare di intossicare la popolazione e di inquinare l'ambiente, cosa quest'ultima che avviene puntualmente in barba ad ogni norma ambientale e senza una reazione forte da parte di chi ha il compito di controllare.

Vista la situazione, i vigili del fuoco hanno interrotto la produzione. Peccato che stamani, 4 giugno, sia ripresa come se niente fosse successo. Possibile che l'abbattitore sia stato aggiustato nel corso della notte?

Agli enti competenti per reati ambientali, Arpat in primis, il compito di verificare. Anche perchè a breve riceveranno il verbale dei vigili del fuoco. Qualcosa di più delle segnalazioni dei cittadini.

Sul problema interviene Giacomo Vezzani, esponente di Fratelli d'Italia: "Come già detto in un confronto pubblico al circolo di Viaccia, bisogna adoperarsi per spostare questa azienda nella zona industriale. Non è adeguata la sua presenza in un centro cittadino affollato come Viaccia quando a pochi chilometri esiste una zona industriale".

E.B.