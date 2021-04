29.04.2021 h 00:25 commenti

Viabilità via Machiavelli, sì al confronto con i cittadini per migliorare il nuovo assetto

Grazie all'apertura di buona parte della maggioranza in commissione Mobilità, inizia un percorso di confronto sulla base del masterplan che gli uffici prepareranno nelle prossime settimane

Si chiude con un’apertura fra le parti la commissione consiliare 3 Mobilità di ieri pomeriggio, 28 aprile, dedicata alla soluzione viaria sperimentale in via Machiavelli che da un anno vede contrapposti due gruppi di residenti tra favorevoli e contrari, presenti in audizione. Apertura tra le stesse parti e apertura dell’assessore Flora Leoni a un confronto che porti a migliorare l’attuale assetto partendo da un masterplan che sarà presentato dagli uffici nelle prossime settimane. Fino a oggi infatti, la nuova soluzione viaria non è stata supportata da alcun progetto o studio di fattibilità. La distensione raggiunta ieri è frutto dell’ampia apertura dimostrata da buona parte della maggioranza nel non avere fretta a rendere stabile ciò che è stato sperimentato in un periodo poco significativo per il traffico dato che ha coinciso perfettamente con la pandemia. Cosa, questa, da sempre contestata dai cittadini contrari.

Critiche anche al metodo con cui gli uffici hanno messo mano a una viabilità così importante, senza alcun coinvolgimento del territorio. I consiglieri Faltoni, Guerrini, Mugnaioni e anche Sapia, che non è membro della 3 ma che ha partecipato perché nel lontano 2014 aveva raccolto un’istanza di cambio della viabilità su questo punto poi decaduta, hanno caldeggiato l’idea di approfondire ulteriormente la situazione con sopralluoghi, dati e un confronto costruttivo che migliori le criticità emerse dalla nuova soluzione. Prima fra tutte l’alta velocità tenuta dai mezzi che ha comportato l’inversione di senso di via Colletta con immissione diretta in via Machiavelli per chi viene dalla chiesa della Pietà, anziché seguire il zig zag tra via Sarpi e via Abba. Da rivedere anche gli attraversamenti pedonali sull’incrocio che viene regolato dalla nuova microrotatoria.

Punto di forza del nuovo assetto, è invece un’immissione più sicura e la possibilità di andare in direzione sud, senza grandi e pericolose manovre, di chi viene da via Giannone e dal parcheggio tergale della stazione. Più variegato e curioso il quadro delle posizioni dei consiglieri dell’opposizione con la Lega vicina alle scelte dell’amministrazione comunale e Fratelli d’Italia che per prima ha espresso dubbi sul metodo indicando la strada dell’approfondimento per arrivare alla soluzione migliore.

Presenti alla commissione anche polizia municipale e ufficio mobilità per inquadrare le ragioni tecniche che hanno portato a questa scelta. Il responsabile del Pronto Intervento, Nicola Fontani, ha posto l’accento sul numero e la gravità degli incidenti registrati nel tempo in via Machiavelli in mancanza di una rotatoria, confutando quanto sostenuto dai cittadini contrari alla novità: “La rotonda può anche aumentare il numero degli incidenti ma in genere ne riduce la gravità. La nuova soluzione non è risolutiva al 100% ma è sicuramente migliorativa”. Dal 2014 al 2019 si sono registrati un mortale (investimento pedone), tre incidenti con feriti e uno senza all’incrocio tra via Machiavelli e via Sarpi, mentre tra via Machiavelli, via Giannone e via Colletta, con i mezzi che da via Giannone tentano di raggiungere via Colletta tagliando via Machiavelli, si contano cinque sinistri con feriti. Dall’inizio della sperimentazione, un anno fa, alla Municipale risultano tre incidenti: 21 maggio alla rotatoria tra due auto con danni lievi, il 13 giugno tamponamento tra due auto in via Colletta con un ferito lieve, il 20 settembre con un altro tamponamento tra 4 mezzi e un ferito lieve sempre in via Colletta. A questi si aggiunge l’episodio dell’autoarticolato che ha sbagliato strada ed è rimasto incastrato nella rotatoria. Ai cittadini contrari ne risultano di più ma va detto che la Municipale interviene solo sui più gravi e complessi.

La dirigente della Mobilità, Maria Teresa Carosella, ha parlato di un intervento di traffic calming su via Machiavelli e ha chiarito che nella stabilizzazione la rotatoria sarà più grande e sormontabile. Presente anche Cap che ha giudicato migliorativa la nuova soluzione rispetto al precedente assetto. Migliorativa ma che può essere migliorata ancora per una maggiore sicurezza stradale. Un compito che ieri si sono assunti tutti, cittadini e amministrazione comunale, attraverso un confronto aperto.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus