Viabilità Val di Bisenzio, i sindaci al governo: "Subito risorse per garantire la sicurezza della mobilità"

All'indomani del grave incidente che ha di fatto isolato per tutta la giornata la Valle, i primicittadini di Vaiano, Vernio e Cantagallo sollecitano stanziamenti per viabilità alternativa e potenziare il trasporto ferroviario. Anche le categorie economiche chiedono interventi urgenti



All'indomani del grave incidente che ieri, 13 giugno, ha praticamente isolato la Val di Bisenzio con la sr 325 chiusa dalla mattina al tardo pomeriggio per il ribaltamento di una cisterna di gpl, i sindaci della Valle ringraziano i cittadini e tutti coloro che hanno operato per risolvere senza tragiche conseguenze la gravissima criticità. Nello stesso tempo i tre primi cittadini annunciano la mobilitazione e chiamano in causa direttamente il Governo chiedendo "lo stanziamento di risorse straordinarie per garantire la sicurezza della mobilità e la fruibilità della viabilità alternativa alla Sr 325 in caso di situazioni di emergenza, ma anche interventi risolutivi per il trasporto ferroviario, al fine di alleggerire il traffico veicolare sulla strada".Tutto questo mentre anche le categorie economiche chiedono a gran voce interventi urgenti Sulla questione viabilità intervengono anche le categorie economiche, con una lettera inviata ai sindaci della Valbisenzio, di Prato e al presidente della Regione e al presidente della Provincia dove si chiedono risposte all'annoso problema del collegamento stradale con la Valbisenzio

Confindustria Toscana Nord, Cna Toscana Centro e Confartigianato Imprese Prato, che da anni sollecitano le istituzioni per l’individuazione di soluzioni alternative alla 325, capaci di garantire i collegamenti e quindi la sicurezza della Vallata, pongono come prioritario la definizione e l’implementazione di un progetto che, dopo troppi anni di dibattiti senza alcun risultato, metta fine a una situazione di estrema precarietà in cui si trovano a vivere i cittadini residenti in Valbisenzio e tutti coloro che vi si recano per lavoro o altro.

“Il fatto di ieri è stato particolarmente eclatante, ma chi conosce quella strada sa che lì il traffico è bloccato o rallentato, per vari motivi, praticamente ogni giorno – afferma Daria Orlandi, nella sua veste di consigliere delegato alle infrastrutture di Confindustria Toscana Nord - ; ciò significa disagi per cittadini, aziende del territorio e per chi le deve raggiungere, in entrata e in uscita. La situazione di quella strada ci preoccupa da sempre. Al tema, indubbiamente cruciale della fluidità del traffico, si aggiunge adesso quello che deve diventare sempre più attuale per le infrastrutture poste in territori fragili per la loro posizione geografica; ovvero il rischio di frane, alluvione e smottamenti. Non ce li possiamo permettere, e chiediamo quindi la progettazione solerte di una viabilità alternativa a quella attuale e che metta in connessione funzionale anche importanti aree produttive del nostro distretto".

"La realizzazione di un progetto credibile e realizzabile per la Sr325 e per tutta la viabilità di vallata è ormai urgente e improrogabile – dice il presidente di Cna Toscana Centro Claudio Bettazzi – E’ inaccettabile che le imprese e i cittadini che gravitano su questa unica strada di collegamento restino ostaggio di qualsiasi imprevisto, che si tratti di incidenti stradali, frane o eventi naturali".

“In questo momento l’ultima cosa che ci interessa è il gioco delle accuse – dice il vicepresidente di Confartigianato Imprese Prato, Moreno Vignolini - Dobbiamo tuttavia prendere atto oggi che quanto accaduto ieri è il risultato di scelte non fatte, di mancanza di attenzione e di lungimiranza, di una politica pigra nel delineare strategie economiche che vanno ben oltre la stessa Vallata. Ieri oltre 10mila persone sono rimaste intrappolate in un evento che da anni veniva previsto ma che, evidentemente, non siamo stati capaci di evitare. Quello che serve adesso è chiarezza. Vogliamo sapere cosa hanno intenzione di fare le istituzioni preposte in merito. Tavoli, cene e dibattiti ne abbiamo già fatti a sufficienza. Adesso vogliamo solo risposte. Chiare. Fosse anche un semplice no. Ma finalmente chiaro”.

Tornando all'episodio di ieri, i sindaci ribadiscono come “si sia trattato di un evento eccezionale che si inserisce in uno scenario più ampio che riguarda l’accessibilità e la mobilità ma anche la complessiva situazione del territorio della Val di Bisenzio. I nostri abitanti e le nostre imprese hanno scelto di vivere qui e di continuare a lavorarci - aggiungono - per questo c’è bisogno di finanziare un vero e proprio piano per la messa in sicurezza del territorio. Quando si parla di viabilità in Vallata oltre alla Sr 325 parliamo, ad esempio, un numero considerevole di strade comunali che necessitano di interventi di manutenzione da finanziare, un reticolo determinante per la mobilità dei cittadini e per la manutenzione del territorio. La nostra Valle è densamente abitata e ci sono infrastrutture che vanno garantite. Sappiamo bene quali sono le necessità e le presenteremo alla presidente Meloni e al ministro delle Infrastrutture Salvini. A giorni faremo partire le nostre richieste”.

I fronti di impegno dei sindaci sono molteplici. Bongiorno, Bosi e Morganti proseguiranno il lavoro, con Provincia e Regione, perché il piano della viabilità di emergenza diventi definitivo. All’assessore Baccelli della Regione Toscana è già stata presentata una piattaforma e la richiesta di un incontro riguardante il trasporto ferroviario.