Viabilità, si aprono i cantieri in via Paronese e in via Roma

Tra oggi e domani al via i lavori per la fognatura industriale e per l'asfaltatura. Interessate due delle principali arterie della mobilità cittadina

Si apre una settimana critica sul fronte della viabilità per due cantieri su importanti vie di scorrimento: via Paronese e via Roma.

Si comincia già stamani, 6 luglio, con l'esecuzione di lavori di scavo per la posa della nuova rete fognatura industriale all'altezza della rotatoria tra via Gora del Pero e via Paronese. Fino al termine dei lavori, comunque non oltre venerdì 17 luglio, sarà attivo il divieto di transito in via Paronese, nel tratto compreso tra la rotatoria con viale Sedici Aprile e quella con via Gora del Pero, solamente nelle corsie con direzione Pistoia.

In via Paronese, nel tratto compreso via Gora del Pero e via dei Fossi, solamente le corsie con direzione Pistoia, sarà consentito l'accesso solo ai mezzi che devono recarsi al plesso di Alia.

Da domani, martedì 7 luglio, invece, via ai lavori di asfaltatura in Via Roma, nel tratto compreso tra via Ginzburg e via Guido Guinizzelli. L'intervento finirà entro le 19 di mercoledì 8 luglio e sarà attivo il divieto di sosta e transito.