20.09.2021 h 20:12 commenti

Viabilità San Martino, "fumata grigia" dal sopralluogo della commissione 3

Gli uffici si sono impegnati a verificare la fattibilità di un cambio di sensi su via Spano e su via Spinelli entro l'inizio del 2022



E' quanto emerge dal sopralluogo della commissione 3, effettuato ieri pomeriggio, 20 settembre, verificare sul posto le richieste degli oltre 300 firmatari L'ufficio Mobilità si impegna a verificare la fattibilità di un cambio dei sensi unici in via Spano e via Spinelli entro l'inizio del nuovo anno. Nel caso la risposta sia affermativa il progetto dovrà essere condiviso con tutto il quartiere di San Martino.E' quanto emerge dal sopralluogo della commissione 3, effettuato ieri pomeriggio, 20 settembre, verificare sul posto le richieste degli oltre 300 firmatari della petizione che chiedono un cambio di viabilità. Presenti i tecnici comunali e l'assessore alla mobilità Flora Leoni, oltre ai firmatari della petizione.

Il problema è il sistema di sensi unici che ruota attorno a via Spano, via Garosi e via Spinelli, che obbliga residenti e commercianti a lunghi giri per arrivare a destinazione. Un problema lamentato da anni ma di difficile soluzione senza gravare su altre strade e soprattutto senza creare incroci pericolosi. "Tanti anni fa - spiega la presidente della commissione, Paola Tassi del Pd - erano tutte strade a doppio senso. Poi sono stati allargati e messi a norma i marciapiedi e istituito il senso unico in più tratti anche per mettere in sicurezza gli incroci. Ai firmatari della petizione va bene il senso unico perché permette loro di parcheggiare. Il problema è il giro più ampio che tanti devono fare per tornare a casa. Dobbiamo trovare una soluzione che accontentando i firmatari della petizione non scontenti altri o non avrebbe senso". Gli uffici si sono impegnati a verificare la fattibilità di un cambio di sensi di marcia su via Spano e via Spinelli, mentre per via Garosi non c'è niente da fare perché si rischia di sovraccaricare via di Cantagallo e quindi via Bologna.

L'equilibrio della viabilità, in sostanza, è precario e cambiare il tassello in un punto può significare mandarne in tilt un altro. Dalla parte dei cittadini firmatari si schierano i consiglieri di Fratelli d'Italia e Movimento 5 Stelle, Claudio Belgiorno e Carmine Maioriello: "Terremo alta l'attenzione affinché siano ascoltati, - affermano - al contrario di come dimostra di fare l'amministrazione comunale che ha più volte rimandato soluzioni semplici, anche di anni. Siamo qui a dare loro voce sperando di arrivare a una risposta entro Natale. Tra l'altro cambiare il senso in via Spano faciliterebbe l'accesso dei genitori e dei bambini alle scuole di via Guerra"