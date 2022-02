14.02.2022 h 14:51 commenti

Viabilità, l'Aci tira le orecchie al Comune: "Ecco gli interventi da fare subito"

Dopo l'audizione davanti alla commissione consiliare 3, la sezione pratese dell'Automobile club torna alla carica per sollecitare all'amministrazione comunale una nuova impostazione sugli assetti viari e sulla mobilità

Sono tre i punti nevralgici del sistema viario urbano che secondo la sezione pratese di Aci devono essere riprogettati con urgenza "per tracciare una rotta concreta verso la città del futuro, con coraggio e mente aperta, senza preconcetti".

Il primo è l'asse che va dalla tangenziale ovest a viale della Repubblica e al casello autostradale Prato est attraverso i ponti Datini e Petrino; il secondo è l'asse che dal Ponte Petrino va alla stazione centrale e da qui in via arcivescovo Martini, viale Veneto, piazza Mercatale, via Sant'Antonio, viale Galilei e ponte Datini. Piazza Mercatale in particolare dovrebbe essere liberata dal grande parcheggio realizzandone uno sotterraneo accanto a sottoattraversamento che colleghi via Arcivescovo Martini con viale Galilei in modo da alleggerire il carico di traffico su via Santa Margherita e via San Silvestro; il terzo punto riguarda l'Interporto di cui si auspica il collegamento con la rete stradale primaria ma anche con la aree industriali per farne l'hub della logistica urbana, industriale e commerciale.

Leggendo le tre proposte formulate dal presidente di Aci Prato, Federico Mazzoni, all'amministrazione comunale all'interno di un piano di azione generale, si capisce che non si tratta di "bruscolini" ma di interventi strutturali radicali che richiedono tempo e soldi. Per questo viene indicata la strada dei fondi europei: "Abbiamo tempi ristrettissimi per mettere in atto queste attività, - afferma Mazzoni - se vogliamo almeno tentare di introdurre il nostro progetto di futuro nei circuiti di finanziamento, primo fra tutti quello dei fondi strutturali europei 2021/2027; nessun soggetto finanzierà più singole azioni od infrastrutture ed i soldi arriveranno soltanto per chi presenta progetti di largo respiro, lungimiranti e che generino valore sul territorio".

L'appello a "non lasciare che il proprio futuro sia determinato da altri rimanendo ai margini" e a non navigare a vista sulle scelte di mobilità, fa seguito all’audizione che Aci ha avuto nei mesi scorsi alla commissione consiliare 3 del Comune di Prato. Il documento indica una serie di azioni da modulare nel breve, medio e lungo termine "tecnicamente adeguate e coerenti con un quadro generale che affronti tutti i temi su una estensione di territorio significativa".

Ecco quindi la necessità per Aci di un Pums adeguato ai tempi in fatto di sicurezza, mobilità evoluta (elettrica, idrogeno, magnetica), piano della logistica urbana, sistema della sosta; della configurazione di una rete infrastrutturale (strade e sottoservizi) e di un gruppo operativo per l'attuazione di tutte le azioni.

"Il tessuto urbano attuale è frutto di una mancata visione che sappia indirizzare lo svilippo anzichè inseguirlo, ammissibile solo nel lungo periodo di esplosione demografica e di espansione territoriale; - conclude Mazzoni in modo molto pungente -continuare a non imparare dai nostri errori smentisce historia magistra vitae e l’eredità morale di Datini: programmare, innovare e decidere. Invitiamo chi legge ad esternare la propria opinione con ogni mezzo ed in qualsiasi declinazione, pregando solo di astenersi dalle facili demagogie del “sostenibile”, e dalle frasi fatte. È necessario entrare nel merito e non possiamo più permetterci di tacere ed aspettare che accada qualcosa come nei trent’anni precedenti che hanno, di fatto, quasi espulso la nostra città dalla competizione internazionale fra le aree urbane, che noi facciamo finta di non vedere o alla quale facciamo finta di partecipare con belle immagini senza sostanza".

