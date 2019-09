23.09.2019 h 08:33 commenti

Viabilità, fino al 26 ottobre lavori per la fognatura industriale in via Paronese

Il cantiere per i lavori di scavo comporterà la chiusura a fasi progressive dell'importante arteria viaria

E' previsto per oggi, lunedì 23 settembre, l'apertura del cantiere per i lavori di scavo a fasi progressive per la nuova fognatura industriale in un tratto di via Paronese. I lavori proseguiranno fino al 26 ottobre

Nella prima fase divieto di transito in via Paronese tra le rotatorie con via del Molinuzzo e con via Toscana solamente in direzione Firenze. In via del Molinuzzo tra via Toscana e via Paronese senso unico al posto del doppio senso di marcia.

Nella seconda fase sarà invece chiuso al transito lo stesso tratto di via Paronese ma in direzione di Pistoia.