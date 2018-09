22.09.2018 h 17:25 commenti

Viabilità, da domani lavori di asfaltatura in via Aldo Moro e in via dei Confini. Possibili disagi

Il cantiere potrebbe restare aperto fino al 6 ottobre. La notte tra lunedì e martedì chiuso un tratto della declassata vicino al casello di Prato est per la sostituzione della struttura di un portale di segnaletica stradale

Settimana ancora difficile sulle strade pratesi. Aprono domani, lunedì 24 settembre, nuovi cantieri che metteranno a dura prova gli automobilisti pratesi. Si comincia con i lavori di asfaltatura nel tratto di via Aldo Moro compreso tra la rotatoria con via Berlinguer e l'intersezione con via dei Confini e della stessa via dei Confini. I lavori dovranno concludersi entro il 6 ottobre. Sarà invece chiuso, tra le 22 di domani sera e le 6 di martedì mattina, il tratto di viale Leonardo da Vinci compreso tra l'intersezione con via delle Fonti e la rampa in uscita verso via Ferrucci, per i veicoli provenienti dal casello autostradale Prato-Est, limitatamente alla carreggiata con scorrimento veicolare da ovest verso est. L'interruzione ha lo scopo di consentire ad Autostrade per l’Italia l'esecuzione dei lavori di sostituzione della struttura di un portale di segnaletica stradale in prossimità della corsia d'ingresso al casello autostradale di Prato Est.

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus