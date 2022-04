12.04.2022 h 00:12 commenti

Via Traversa il Crocifisso, i cittadini chiedono la messa in sicurezza e un collegamento ciclopedonale con via Roma

La petizione è approdata ieri in commissione 3: "Siamo smarriti, da anni chiediamo un intervento alle istituzioni ma nessuno ci ascolta". La giunta si impegna pubblicamente ad approfondire le possibili soluzioni. Presto un sopralluogo

(e.b.)

E’ una petizione cittadina ad accendere i riflettori sullo stato di salute di via Traversa il Crocifisso, strada che come ha spiegato ieri in commissione 3, il primo firmatario, Giulio Petracchi, segna il “confine tra una realtà industriale e una rurale”, Macrolotto 1 e Cascine di Tavola. I residenti ritengono questa strada molto pericolosa a causa dell’alta velocità tenuta dai mezzi che la percorrono, favorita dal rettilineo, ricordano l’incidente mortale del settembre 2020 e lamentano anni e anni di disattenzione. “Proviamo un senso di smarrimento e di sfiducia verso le istituzioni che in 20 anni non hanno fatto niente per migliorare la situazione. Ci chiediamo perché una parte dei tanti oneri di urbanizzazione derivanti dalla vicina area industriale non sia stata usata per sistemare la strada per i pedoni e per i ciclisti”. Oltre a segnalare la necessità di interventi di traffic calming e la sistemazione della segnaletica orizzontale e verticale, i cittadini chiedono la realizzazione di un percorso ciclopedonale nel tratto che va dalle Cascine a via Roma, ora per buona parte sguarnito di percorsi protetti: “in modo che si possano raggiungere in sicurezza la posta e il supermercato che si trovano alle Fontanelle. - afferma Petracchi -Ora ci arrangiamo camminando lungo le viottole”.Le assessore alla viabilità e alla mobilità, Cristina Sanzò e Flora Leoni, si sono prese l’impegno di approfondire tecnicamente quanto proposto sottolineando che c’è già un progetto di massima che puntualizza alcuni aspetti fondamentali per arrivare a chiudere il cerchio in ottica di risorse economiche da mettere in campo: lunghezza di quasi un chilometro della pista ciclopedonale e 2.200 metri quadrati di terreni da espropriare. “Se forniamo numeri precisi come questi - hanno detto - è perché abbiamo già lavorato al problema. Ci prendiamo l’impegno a proseguire per fare un progetto completo e per trovare le risorse necessarie”. La presidente della commissione 3, Paola Tassi del Pd, si è impegnata a convocare un sopralluogo tra maggio e giugno. La consigliera comunale Monia Faltoni del Pd, che abita in zona, ha proposto la modalità operativa per lotti funzionali: “Se il problema sono le risorse, come fatto altrove, si potrebbe procedere per step in modo da arrivare alla soluzione completa il prima possibile, gradino dopo gradino, anziché aspettare di avere tutta la somma necessaria a disposizione per partire”.