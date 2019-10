16.10.2019 h 17:25 commenti

Via termovalorizzatore, Gida presenta i suoi studi: "Nessuna ricaduta per la salute"

Come richiesto dall'Asl nell'ambito della procedura di Via, l'epidemiologa Nunzia Linzalone ha redatto 100 pagine di approfondimento sul delicatissimo tema

Non c'è nesso di causa tra l'attività dell'impianto Gida di Baciacavallo con l'attuale inceneritore di fanghi e il profilo di salute della zona. A maggior ragione non ci sarà con il futuro termovalorizzatore che trattando esattamente la metà (poco meno di diecimila tonnellate) delle attuali quantità di fanghi, ridurrà le emissioni e di conseguenza migliorerà la situazione. Sono le conclusioni a cui è arrivata l’epidemiologa del Cnr, Nunzia Linzalone che come libera professionista, su richiesta di Gida, ha redatto 100 pagine di approfondimento del Capitolo Salute come richiesto dall'Asl nell'ambito della procedura regionale di Impatto ambientale per il nuovo impianto con adeguamento della linea acque e fanghi. Ora la Regione e gli enti competenti hanno 60 giorni per dire se la documentazione fornita è adeguata e di conseguenza per dare il via libera all'opera. “Questa documentazione – commenta il presidente di Gida, Alessandro Brogi – è una ulteriore conferma di come Gida abbia sempre operato per il bene della città e di come continuerà a farlo anche in futuro con investimenti che vanno nella strada della sostenibilità ambientale”.

La presunta minaccia per la salute pubblica costituita dall'attuale inceneritore e in generale dall'impianto Gida, è sempre stata molto dibattuta e al centro di polemiche da parte di chi vive e lavora nella zona. Nessun studio, né dell'Asl né della stessa Gida nei confronti dei propri dipendenti, è mai riuscito a individuare in questo impianto la causa della diffusione di alcune tipologie di tumore come quello al polmone, dell'apparato digerente e, per le donne, all'utero. Sia per informazioni non complete che per numeri e campioni poco significativi, non è stato possibile puntare il dito contro Gida. E il nuovo studio, seppur commissionato dalla parte in causa, ribadisce lo stesso concetto: “Le presunte correlazioni fra le condizioni di salute e l’attività dell’impianto di depurazione – si legge nel documento - sono inconsistenti e insufficienti”. Non solo. Secondo il documento “l’opera contribuisce al benessere complessivo della comunità in termini di occupazione e servizi, massimizzando la sostenibilità ambientale abbattendo il trasferimento dei rifiuti in esterno e minimizzando la produzione dei fanghi”.

Nelle integrazioni alla procedura di Via sono state analizzate anche le alternative al progetto presentato da Gida. Quindi è stata presa in considerazione l’ipotesi di mandare tutte le circa 35mila tonnellate di fanghi a impianti terzi attraverso l’utilizzo di mezzi su gomma che ora trasportano circa17mila tonnelate, ossia quelle che l'attuale inceneritore non riesce a smaltire. La conseguenza derivante sarebbe “un peggioramento dell’impatto ambientale” e “costi insostenibili per la comunità”. “Abbiamo risposto alla richiesta di integrazioni – spiega il direttore generale di Gida, Simone Ferretti – e i risultati che emergono ci danno ulteriore forza per dire che il progetto proposto migliora la qualità del nostro lavoro. Questo significa andare nella direzione dell’economia circolare. L’azienda è pronta a fare un investimento di oltre 30 milioni di euro, sempre nell’ottica della sua missione di dare le migliori performance ambientali possibili”.

Se il nuovo impianto avrà una Via favorevole, inizierà la fase autorizzativa (Aia) per le singole fasi del processo che richiederanno quasi un altro anno. In sostanza si andrà al 2021. Gida spera di ottenere il permesso per stralciare da questa lunga procedura la realizzazione dell'essiccatore di fanghi che permetterebbe una riduzione dei volumi e di conseguenza una riduzione dei viaggi su gomma per portare a smaltire i fanghi.