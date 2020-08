06.08.2020 h 20:09 commenti

Via Settesoldi, il prefetto tranquillizza i gestori: "Siamo dalla vostra parte. Collaboriamo insieme per risolvere i problemi"

Ribadita la volontà di non penalizzare gli esercenti: "Non limiteremo i tavolini all'aperto". Più presenza delle forze dell'ordine nelle ore a maggior rischio.

"La sicurezza deve essere partecipata e solidale. Noi siamo dalla parte delle vittime. Non c'è alcuna volontà di penalizzare o vessare nessuno". A tranquillizzare gli esercenti di via Settesoldi che temono una limitazione delle proprie attività dopo la grave aggressione subita sabato sera, è il prefetto in persona, Lucia Volpe attraverso Notizie di Prato.

Gli stessi titolari dei locali della principale strada della Movida al termine dell'incontro avuto oggi in Confesercenti con gli assessori Squittieri e Leoni, hanno espresso il desiderio di incontrarla per manifestarle le loro paure ma anche la volontà di fare la propria parte affinchè episodi come quello di sabato, con la spedizione puntiva di un gruppo di malviventi infuriato per essersi visto rifiutare la vendita di alcol, non riaccadano.

Il prefetto si dichiara assolutamente disponibile a incontrarli. "Il confronto continuo tra istituzioni e parti sociali è fondamentale per capire le esigenze di tutti e risolvere i problemi dove si presentano. Vedo con piacere che c'è già uno stretto rapporto tra Comune e commercianti. Migliorare le cose è il desiderio di tutti e questo passa necessariamente da un'attenta analisi dei fatti. Siamo consapevoli che la situazione economica è complicata e non vogliamo aggiungere un carico da novanta. Nessuno ha intenzione di mettere mano ai tavoli o di limitare le attività perchè ritengo che vivere e riappropriarsi degli spazi sia necessario al miglioramento della sicurezza. Non vogliamo quindi penalizzare nessuno ma aiutare tenendo sempre presente l'incolumità di tutti. Ognuno però deve fare la sua parte. Chi deve ssere tutelato deve essere anche protagonista attivo". Parole che sicuramente conforteranno gli esercenti e li aiuteranno a continuare lungo la strada della collaborazione con le istituzioni.

La presunta revisione della disposizione dei tavoli, quindi, è frutto di un fraintendimento: "Sono stata io in sede di comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica a dare tra gli indirizzi per gli organi tecnici la verifica dell'accessibilità delle strade della movida perchè quando emergono delle criticità come quella di sabato sera bisogna esaminare ogni aspetto senza dare niente per scontato. Niente di più. Il nostro compito è lavorare in ottica preventiva e questo passa dall'analisi dei contesti in cui si manifestano le criticità".

Sul fronte ordine pubblico, ossia la vera criticità emersa sabato sera, stamani si è riunito il tavolo tecnico convocato dal questore per potenziare e rimodulare la presenza delle forze dell'ordine in centro nelle ore più a rischio per la movida.

E.B.