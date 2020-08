A poche ore dall'inizio del fine settimana, torna il sereno tra i commercianti di via Settesoldi da una parte e prefettura e questura dall'altra.Nel pomeriggio di oggi, 7 agosto, si è svolto l'incontro richiesto ieri da Confesercenti alla luce del brutto episodio registrato sabato sera nella principale strada della movida quando un gruppo di balordi ha dato vita a una spedizione punitiva contro il locale Pinchos che gli ha rifiutato la vendita di alcolici. Come già fatto attraverso Notizie di Prato ( LEGGI) , il prefetto Lucia Volpe, ha ribadito la volontà di collaborare insieme per migliorare il quadro in cui operano le attività senza nessun intento vessatorio. Il questore Cesareo ha dettagliato il potenziamento della presenza delle forze dell'ordine in centro storico già da stasera. Saranno pattuglie appiedate di polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia municipale che attraverseranno il centro in lungo e in largo dalle 19.30 alle 1.30. Nessun divieto di vendita dell'alcol o obblighi di chiusura invece, anche se la cosa è consigliata soprattutto al termine del servizio di presenza delle forze dell'ordine.