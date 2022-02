07.02.2022 h 23:13 commenti

Via Montalese a Chiesanuova, la messa in sicurezza può attendere

L'intervento di potenziamento dell'illuminazione della strada non è ancora stato realizzato. Due i solleciti del difensore civico della Toscana a cui si sono rivolti i firmatari della petizione

I residenti di Chiesanuova sono ancora in attesa di risposte alla richiesta di messa in sicurezza del tratto di via Montalese che attraversa il quartiere. Anche due solleciti del difensore civico a cui si sono rivolti i promotori della petizione del marzo 2021, sembrano caduti nel vuoto. “Ci era stato annunciato un potenziamento dell’illuminazione specificando che le risorse c’erano e si poteva procedere con l’affidamento dei lavori. - afferma Stefano Luzzi, primo firmatario - Ma ancora non abbiamo visto niente e comunque l’illuminazione da sola non risolve i problemi di pericolosità della pista ciclabile che incrocia le numerose traverse di via Montalese ma senza visibilità e una adeguata segnaletica”.Prima a dicembre e poi a fine gennaio, il difensore civico della Toscana, Sandro Vannini, ha scritto al Comune di Prato per sollecitare informazioni sull’intervento di messa in sicurezza richiesto da Luzzi e dagli altri residenti, ascoltati anche in commissione Mobilità d opo il deposito della petizione con oltre 300 firme. I cittadini chiedono attenzione: “Non siamo meno importanti di via Pistoiese.- prosegue Luzzi -Lì l’amministrazione è corsa a organizzare sopralluoghi e incontri pubblici. Qui niente. Domenica scorsa si è presentato sul posto il consigliere Lorenzo Tinagli che ha preso nota di ciò che non va. Per il resto niente. Speriamo sia la volta buona”.