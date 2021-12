06.12.2021 h 10:57 commenti

Via libera della giunta al GiocaGiò bis, nascerà a San Giusto

E' stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica. Sarà realizzato in via Turchia con un'area giochi inclusiva, pavimentazione antitrauma, panchine e aree ombreggiate per favorire la socialità

È stato approvato dalla Giunta comunale su proposta dell'assessore alla Città curata Cristina Sanzò il progetto di fattibilità tecnico-economica per la realizzazione del nuovo parco giochi attrezzato di via Turchia sul modello del Parco Giocagiò. Come anticipato da Notizie di Prato ( LEGGI ), l'intervento sarà finanziato grazie ai soldi dell'indennità di disagio ambientale.

"E' stata una scelta ben precisa quella dell'amministrazione di destinare questo contributo per la realizzazione di questa nuova area giochi attrezzata nella zona sud-ovest della città dove c'è una vasta densità di popolazione e dove c'è stata una grande richiesta - ha affermato l'assessore alla Città curata Cristina Sanzò -. Sarà un'area giochi con attezzature ludiche di ultima generazione con l'obiettivo di rendere, così come è successo per il parco Giocagiò a nord della città, anche questo uno spazio di aggregazione e socialità. Partirà la progettazione nei prossimi mesi e l'intenzione è quella di poterlo inaugurare entro la fine del mandato e contemporaneamente andare a terminare la riqualificazione intrapresa del parco Giocagiò".

Il parco ludico sarà uno spazio ricreativo e di aggregazione per l'infanzia, il secondo della città dopo quello di via Marradi, con attrezzature inclusive realizzate con materiali ecosostenibili, pavimentazione antitrauma, illuminazione a risparmio energetico, panchine e aree ombreggiate per la sosta. L'investimento per l'intervento ammonta a 866mila euro, risorse completamente finanziate attraverso l'indennità di disagio ambientale.

L’area oggetto dell'intervento, circa 3,5 ettari e di proprietà del Comune, è situata nella zona sud-ovest della città vicino al Centro commerciale Pleiadi.