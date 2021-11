29.11.2021 h 10:46 commenti

Via libera del Consiglio comunale alla nuova rsa in viale De Gasperi

Sorgerà in un'area al confine con l'Interporto e si comporrà di due edifici per un totale di 120 posti letto. Previsti 2.700 mq di verde e mille destinati a parcheggio

E' stato approvato ieri dal Consiglio comunale con 20 voti favorevoli e 8 astenuti (Consiglieri Indipendenti, M5S, Centrodestra, Lega e Fratelli d'Italia) il permesso di costruire convenzionato per la realizzazione di una residenza sanitaria assistenziale (RSA) in viale De Gaperi.

L’area di intervento, al confine con l'Interporto della Toscana Centrale, ha una superficie complessiva di 12.060 mq, di cui 2.700 mq di verde pubblico e oltre 1000 per parcheggio, viabilità e percorsi pedonali. Si tratta in realtà di due edifici attigui ma autonomi, con rispettivi spazi esterni pertinenziali, uno da 80 posti letto e l'altro da 40. Inoltre come extraoneri legati all'approvazione della variante al Regolamento urbanistico, l'intervento prevede anche la riqualificazione del tratto di via di Gonfienti, compreso tra via Firenze ed il piazzale degli Etruschi, con particolare attenzione al sottopasso ferroviario, realizzando una nuova pista ciclopedonale nel tratto da via Firenze al piazzale degli Etruschi stesso e la creazione di una nuova illuminazione pubblica a Led, sia del sottopasso ferroviario, sia del piazzale degli Etruschi. "Si tratta di un progetto di notevole qualità che porterà delle funzioni di pubblica utilità in una porzione della città in cui era importante portare questo tipo di servizio - ha spiegato l'assessore all'Urbanistica Valerio Barberis - Inoltre l'intervento permetterà di riqualificare tutta l'area tra La Macine e il piazzale degli Etruschi con marciapiedi più sicuri ed illuminazione".

Quest'ultimo aspetto, è stato sottolineato dal capogruppo Pd, Marco Sapia: "In commissione urbanistica abbiamo fatto un ottimo lavoro dando priorità alle esingenze del territorio, indirizzando i fondi degli extraoneri per la riqualificazione del sottopasso di via di Gonfienti con la realizzazione di una nuova pista ciclopedonale e la posa in opera della nuova illuminazione a Led sia del sottopasso che del piazzale degli Etruschi. Sarà un intervento che qualificherà la frazione della Macine e allo stesso tempo pone le basi per favorire la ricucitura con le frazioni limitrofe”.

Edizioni locali collegate: Prato

