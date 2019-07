31.07.2019 h 14:53 commenti

Via libera del Comune alla pedonalizzazione serale di via Santa Trinità per tutto settembre

La decisione dopo le richieste avanzate dagli esercenti e dalle categorie economiche. il divieto di sosta e transito dal mercoledì alla domenica, nella fascia oraria compresa tra le 18.30 e le 2 del giorno successivo

La pedonalizzazione temporanea di via Santa Trinita sarà fatta. L'amministrazione ha prediposto l'ordinanza che prevede il divieto di sosta e transito in via Santa Trinita a partire da mercoledì 28 agosto a lunedì 30 settembre, dal mercoledì alla domenica, nella fascia oraria compresa tra le ore 18.30 e le 2 del giorno successivo.

"Siamo contenti di aver trovato una soluzione rapida andando incontro alle esigenze degli esercenti e delle categorie economiche - dice l'assessore allo Sviluppo economico Benedetta Squittieri -. L'obiettivo dell'amministrazione è quello di mantenere alto e attivo il confronto per unire le esigenze di chi in centro storico ha una attività ma anche di chi vi risiede e ha richieste e necessità diverse".

La pedonalizzazione temporanea di via Santa Trinita sarà attuata nel tratto compreso tra via Baldo Magini/piazza San Francesco e via Sant'Jacopo/via Cambioni; nel tratto compreso tra via Sant'Jacopo/via Cambioni e via Carbonaia; nel tratto compreso tra via Carbonaia/via G. Silvestri e via M. Nistri/via Sant'Orsola e nel tratto compreso tra via M. Nistri/via Sant'Orsola e via Roma/via dei Sassoli.

Sarà garantito il transito veicolare nei seguenti tratti stradali in attraversamento di via Santa Trinita: via Sant'Jacopo/via Cambioni; via Carbonaia/via G. Silvestri e via Sant'Orsola/via M. Nistri. Sarà garantito l'accesso alle autorimesse che si trovano in via Santa Trinita oltre alle autorimesse e ai residenti/frontisti di via A. Vannucci, via G. Giani, vicolo della Zecca e vicolo dei Bizzocchi.

Durante la chiusura temporanea il traffico proveniente da via Sant'Orsola sarà deviato via Nistri e il traffico proveniente da via Roma e diretto in via Nistri, nel tratto compreso tra l'intersezione con via Santa Trinita e l'intersezione con via Datini, sarà deviato via dei Sassoli, via Datini, via Nistri, via Frascati, via Carbonaia, via Silvestri, via Sant'Orsola, via Nistri.