14.03.2022 h 14:25 commenti

Via libera al "passo" in ospedale, ma fuori dal Santo Stefano si sono create lunghe code

I controlli all'ingresso per verificare i requisiti hanno provocato forti rallentamenti. La direttrice del Santo Stefano, Sara Melani: "Abbiamo potenziato il personale al checkpoint ma serve la collaborazione dei visitatori"

La riapertura del Santo Stefano alle visite dei degenti da parte dei parenti, non è stata e non è indolore. All'ingresso infatti, si formano lunghe code che ieri, domenica 13 marzo, sono diventate lunghissime. Anche oggi, l'ingresso dell'ora di pranzo non ha fatto eccezione.

Gli orari peggiori sono le 12 e le 18, quando comincia il passo. Questo accade perché la riapertura non è completa come in epoca precedente al Covid, ma bensì subordinata a una serie di condizioni pensate a livello regionale e nazionale per limitare al massimo il rischio del contagio in corsia. Non può entrare più di una persona a paziente per ogni orario di passo e la permanenza massima è di 45 minuti. Questi due limiti impongono dei controlli all'ingresso dell'ospedale. Ogni visitatore, oltre a mostrare il green pass rafforzato, deve comunicare al personale il nome del paziente a cui farà visita. Gli elenchi, cartacei, sono in ordine alfabetico. Un'operazione che richiede qualche minuto che moltiplicato per decine di persone in arrivo si trasforma in fila e lunghe attese. "Abbiamo potenziato il personale al checkpoint - afferma la direttrice del Santo Stefano, Sara Melani - per velocizzare il controllo del green pass e la ricerca del paziente. Chiediamo la collaborazione di tutti affinché si eviti la concentrazione di troppe persone alla stessa ora. L'orario del pass è ampio, dalle 12 alle 14 e dalle 18 alle 19.30, proprio per favorire degli accessi spalmati nel tempo. I padri dei pazienti pediatrici possono entrare dalle 15 alle 18. Tra l'altro nei reparti c'è un'organizzazione interna a orari sfalsati per evitare le compresenze nella stessa stanza di degenza. Siamo ben lieti di riaprire le porte ai parenti dei degenti ma ci vuole attenzione".

Più che per la fila fuori, la direzione ospedaliera è preoccupata di eventuali e pericolosi assembramenti interni. Nel caso non si dovesse trovare un equilibrio scatterebbe il piano B: "Se ci fosse troppa confusione saremmo costretti a imporre passo dei letti pari a pranzo e quello dei dispari a cena, o viceversa. - afferma Melani - Spero non sia necessario. L'ampia fascia oraria del passo e il limite di 45 minuti a persona ci permettono di evitarlo, basta non accalcarsi tutti alla stessa ora".