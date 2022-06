24.06.2022 h 16:57 commenti

Via libera al bilancio preventivo del Comune, pesano i rincari su bollette e materie prime

La manovra finanziaria di quest'anno ha dovuto fare i conti anche col permanere degli effetti economici di due anni di pandemia a fronte però di un taglio delle risorse Covid

E' un bilancio che deve fare i conti con il post pandemia, l'incertezza dettata dalla guerra in Ucraina e il lievitare dei costi energetici di oltre 3 milioni di euro quello approvato ieri, 23 giugno, dal Consiglio comunale di Prato con 17 voti a favore, zero astenuti, 10 contrari

Anche per l'Amministrazione comunale infatti i costi energetici sono lievitati oltre i 3,4 milioni di euro: sottraendo il contributo statale di 406mila euro per il contenimento dei costi dell'energia, rimangono sulla parte corrente comunque da coprire 3 milioni di costi in più. La spesa corrente però in generale è diminuita molto, passando da 227.024.202 nel 2021 a 212.413.649 euro (di cui già impegnato 92.427.280,83) di previsione per il 2022. D'altra parte il Comune non ha voluto aumentare i tributi, bloccando anche per il 2022 Imu, addizionale Irpef e Cosap e ha scelto di mantenere la stessa qualità e quantità di servizi ai cittadini. Per quanto riguarda invece la parte degli investimenti, le voci di entrata sono diverse e cospicue tra fondi Pnrr e strutturali , ma vanno considerati i maggiori costi di ogni opera pubblica sia per l'energia che per le materie prime impiegate, con aumenti dal 20 al 40% con cui bisognerà rivedere anche i lavori in attuazione: "Questo non desta preoccupazione per la stabilità del bilancio - commenta l'assessore Squittieri - ma incide sicuramente sui benefici che nei prossimi anni si volevano ottenere da questi investimenti a livello europeo. L'aumento dei prezzi, a cui non corrisponde un aumento dei salari, depotenzia in sostanza il portato degli investimenti che stiamo operando oltre a gravare pesantemente sul potere d'acquisto delle famiglie".

Non essendo prevista nella legge di bilancio 2022 la reiterazione delle risorse straordinarie (cd. Fondoni) di derivazione statale, stanziate per l’anno 2020 e 2021 per il contrasto dell’emergenza Covid-19 (quasi 9 milioni di euro), il Bilancio di previsione 2022/2024 è costruito ipotizzando una condizione di normalità nell’acquisizione delle risorse di natura tributaria ed extratributaria.

Le entrate di parte corrente 2022 riportano un decremento rispetto alla previsione definitiva 2021 di circa 7,7 milioni. La differenza negativa è dovuta essenzialmente ai Fondi straordinari per l’emergenza Covid presenti in misura consistente nel 2020 e 2021 (quasi 9 milioni di euro in tutto) e solo in via residuale per il 2022. Per le entrate tributarie invece la previsione iniziale risulta in aumento di circa 3,7 milioni principalmente per effetto della ripresa dell’attività di accertamento sospesa con provvedimenti del Governo nel periodo di emergenza sanitaria da Covid-19.

Il gettito Imu per il 2022 è di 45,6 milioni, uguale anche per 2023 e 2024 (+450mila euro rispetto a 2021). Dalle sanzioni per violazioni al Codice della strada sono previsti in ingresso 10,3 milioni, stabile per 2023 e 2024 e uguale all'anno scorso, 150mila euro per l'imposta di soggiorno 2022 (2023 400.000 e 2024 450.000) scegliendo anche per il 2022 una stima prudenziale al ribasso analogamente a quanto previsto per il 2021 in considerazione dei tempi necessariamente più lunghi per la ripresa del settore turistico; 11.953.409 euro dall'addizionale Irpef 2022, - 453.590 rispetto all'anno scorso. Il fondo di solidarietà comunale aumenterà di 890mila euro arrivando a 34.730.000 con un un incremento delle risorse finalizzate a sostenere servizi sociali, asili nido, trasporto scolastico disabili e infine il recupero dell'evasione fiscale aumenterà di 1 milione passando da 8,1 milioni a 9,1 milioni.