11.06.2019 h 14:00 commenti

Via libera ai vigili di quartiere: a Prato in azione tre coppie di agenti dedicati ad alcune zone della città

La giunta regionale si farà carico delle spese del personale. I consiglieri Bugetti e Ciolini: "Un aiuto concreto alla nostra comunità". Pattuglie impegnate al Soccorso, al Macrolotto zero, a San Giusto, in zona Medaglie d'oro e a San Paolo

Entreranno in azione anche a Prato i vigili di quartiere. Il progetto presentato dal Comune rientra, infatti, tra quelli autorizzati dalla Regione: "Una promessa mantenuta, un aiuto concreto alla nostra comunità" dicono i consiglieri regionali del Pd Ilaria Bugetti e Nicola Ciolini, commentando la notizia del via libera della giunta.

Sono previste tre coppie di vigili di quartiere distribuite in altrettanti turni giornalieri, a spese della Regione, nei luoghi concordati con il Comune: al Soccorso, al Macrolotto zero, a San Giusto, in zona Medaglie d'oro e a San Paolo.

"Vogliamo ringraziare l’assessore regionale Vittorio Bugli – aggiungono Bugetti e Ciolini – per l’impegno concreto che sulle tematiche della sicurezza sta producendo da tempo. Questa sperimentazione dei vigili regionali, infatti, segue le numerose iniziative finanziate dalla Regione sulla videosorveglianza nelle città, sul decoro e la riqualificazione urbana. Anche in questo campo – concludono – c’è bisogno di risposte complessive perché non esistono ricette semplici a problemi complessi".