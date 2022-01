10.01.2022 h 09:11 commenti

Via libera a tre nuovi tratti di pista ciclabile in città, due sono al Macrolotto Due

L'assessore alla Mobilità Flora Leoni: "Gli interventi si inseriscono in un'ottica di continuità e, oltre a favorire gli spostamenti in bicicletta, punteranno anche alla riqualificazione di alcune zone a beneficio di tutti i cittadini"

La rete ciclabile cittadina si amplia grazie a quasi un milione di euro di finanziamento del ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Tre i nuovi tratti che saranno realizzati di cui due in periferia: pista in via delle Fonti e via Fonda di Mezzana, dalla rotatoria di via Fonti/Nocchi Zipoli fino a via del Ferro; pista lungo via Berlinguer dalla viabilità di accesso ai nuovi insediamenti fino alla rotatoria con via Chemnitz; riqualificazione e realizzazione di un percorso ciclo-pedonale su via Marini.

I tre progetti hanno ottenuto il via libera della giunta comunale e come detto ammontano a 940mila euro.

"Gli interventi proposti - ha affermato l'assessore alla Mobilità Flora Leoni - si inseriscono in una ottica di continuità, favorendo gli spostamenti casa-scuola e casa-lavoro e collegando tratti già esistenti o di futura realizzazione, come ad esempio la ciclovia Firenze-Prato ed il tratto Santa Giorgio/Santa Maria-Paperino. Oltre alla realizzazione della ciclabile - ha aggiunto l'assessore Leoni - sarà attuata un'operazione di piantumazione di alberi e sarà implementata l'illuminazione, in modo da intervenire sulla rimodulazione della circolazione, ma anche sulla riqualificazione dei tratti viari interessati".

Ecco nel dettaglio i tre interventi.

Tratto 1: pista ciclabile a sud lungo via delle Fonti e via Fonda di Mezzana, dalla rotatoria di via Fonti/Nocchi Zipoli fino alla via del Ferro.

Mantenendo il doppio senso di marcia, ad eccezione del tratto sul ponte, sarà regolarizzata la carreggiata in modo da ampliare il marciapiedi e così da realizzare una pista ciclabile rialzata che raggiunga, in alcuni punti, 4 metri di ampiezza. Sul ponte la pista ciclabile sarà separata dai veicoli da un doppio cordolo francese con pali di delimitazione. Il numero e la posizione dei posti auto rimarranno invariati.



Tratto 2 (foto principale): pista ciclabile di collegamento al Macrolotto 2 lungo via Berlinguer dalla viabilità di accesso insediamenti Clad/Monnanni fino alla rotatoria via Berlinguer/via Chemnitz.

I percorsi ciclabili sono attualmente assenti lungo questo tratto e la pista ciclabile esistente dalla diramazione da via Nocchi/Zipoli fino all'attraversamento di viale Berlinguer è in pessimo stato manutentivo. Quindi, in questo caso il progetto prevede la realizzazione di una pista ciclabile a doppio senso di marcia della lunghezza di circa 500 metri, con larghezza costante di 3 metri, a parte che in alcuni tratti dove si riduce minimamente. L’ampiezza della carreggiata rimarrà invece invariata.

Tratto 3: Riqualificazione e realizzazione di percorso ciclo-pedonale su via Marini.

Soprattutto in questo caso, alla base della proposta di riqualificazione dell'asse stradale vi è la necessità di razionalizzare lo spazio pubblico in un'area che è densamente utilizzata e fortemente caratterizzata da usi residenziali. Non solo, l'elevata densità abitativa del quartiere comporta criticità legate ai diversi tipi di mobilità, che sia ciclabile, veicolare o semplicemente passeggio dei residenti nel tempo libero con eventuale sosta. Quindi, alla base del progetto c'è la necessità di una riqualificazione generale di cui possano beneficiare tutti i cittadini, prevedendo la sistemazione dell'assetto della strada dall'incrocio con i binari della ferrovia fino all'incrocio con via Pistoiese e l'ottimizzazione della sosta dei veicoli, così da incidere positivamente sulla mobilità pedonale, anche con la piantagione di alberi.

Con gli interventi sulla zona in questione si vuole costituire una continuità della rete ciclabile tra via Strozzi e via Pistoiese, realizzando un percorso ciclo-pedonale alla quota del marciapiedi sul lato Est della strada, con ampiezza intorno ai 4 metri. La viabilità carrabile rimane invariata su una corsia con ampiezza variabile tra i 5 metri e mezzo e i 3 metri e mezzo. Maggiore attenzione alla sicurezza dei pedoni viene ricercata aumentando il numero degli attraversamenti pedonali da tre a sette.

La viabilità all’incrocio con via Pistoiese è resa più sicura grazie alla progettazione dell’avanzamento del marciapiedi, in modo da indirizzare il flusso automobilistico verso Est e rendendo impossibile l’attraversamento.

La riorganizzazione dei parcheggi per le auto consente di aumentarne il numero di 13 unità e di piantare 12 nuovi alberi. In particolare, nel tratto tra la ferrovia e via Fabio Filzi, gli alberi vengono disposti in aiuole ampie e continue al limite del marciapiedi, mentre nel tratto tra via Fabio Filzi e via Pistoiese vengono distribuiti tra gli stalli delle auto.