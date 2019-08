06.08.2019 h 13:27 commenti

Via libera a sette assunzioni per il Comune, compresi due nuovi agenti della Municipale

Salgono così a 23 i vigili in più che prenderanno servizio entro la fine del 2019. Gli altri assunti sono quattro impiegati e un assistente sociale

Salgono a 23 le assunzioni di nuovi agenti di polizia municipale per il 2019 - due in piu rispetto a quanto approvato il mese scorso - più altri 4 istruttori tecnici e 1 assistente sociale: è stata approvata stamani 6 agosto dalla giunta comunale l'integrazione al Piano delle assunzioni per il 2019 su proposta dell'assessore al Personale Benedetta Squittieri. I nuovi ingressi, dovuti a cessazioni dal servizio per pensionamenti o per trasferimenti in altri enti in seguito al termine del periodo di conservazione del posto, vanno ad aggiungersi a quelle già previste per il 2019, tra cui appunto 21 vigili categoria C mediante Contratto di formazione e lavoro con selezione pubblica da espletare nell'arco di quest'anno, 3 istruttori tecnici categoria C - arrivando così a 7 - assunti attraverso la graduatoria ancora in vigore del Comune di Prato, e un assistente sociale categoria D sempre attingendo da una graduatoria dell'ente per un concorso bandito l'anno scorso.

Le assunzioni saranno effettuate progressivamente a partire da settembre e non comporteranno una maggiore spesa per le casse comunali rispetto agli stanziamenti già previsti nel bilancio 2019, perché integralmente finanziate con le risorse rese disponibili in seguito alla cessazione dal servizio di altri dipendenti.