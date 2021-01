27.01.2021 h 13:05 commenti

Via la maximulta da 350mila euro all'azienda cinese: "Facciamo gli impannatori, ci siamo ispirati ai pratesi"

Guerra di carte bollate innestata sull'attività svolta da una delle figure storiche del distretto tessile classificato dal Comune come commerciante. La sanzione notificata anche alla proprietà del capannone per contestare il cambio di destinazione d'uso da artigianale-industriale a commerciale

nadia tarantino

Il Comune ha tentato di classificarlo alla voce 'commerciante' quando invece la sua professione è quella dell'impannatore, una delle figure più tipiche della tradizione tessile pratese. Ci ha provato contestando una violazione urbanistica da 350mila euro a lui, imprenditore cinese a capo di un maglificio nel Macrolotto 1, e alla società immobiliare italiana proprietaria del capannone affittato per svolgere l'attività. Le carte con l'obiezione di aver variato la destinazione d'uso dell'immobile da artigianale-industriale a commerciale, non hanno fatto in tempo ad arrivare davanti al giudice: la sanzione, infatti, è stata cancellata dal Comune dopo la notifica del ricorso al Tar proposto dagli avvocati della società, Giuseppe Piccioli e Maurizio Briganti.Tutto nasce a febbraio scorso quando il settore Abusi edilizi apre un procedimento sulla destinazione d'uso del capannone sollevando una modifica a quella originaria. Da un controllo è infatti emerso che non sono presenti macchinari di produzione ma solo tessuti finiti e campionario: né più né meno quello che ci si dovrebbe aspettare di trovare. La proprietà si attiva immediatamente producendo attestazioni, documenti e incartamenti vari per controbattere, ottenendo la revoca della quota parte di sanzione a suo carico. “A seguito di approfondimento istruttorio – scrive il dirigente comunale – questo ufficio ha verificato l'estraneità della proprietà all'esecuzione del mutamento di destinazione d'uso da artigianale a commerciale; conferma il provvedimento sanzionatorio per il maglificio”. Una marcia indietro che non può bastare all'immobiliare perché significherebbe comunque vedere trasformato l'immobile in qualcosa di diverso e senza ragione. Senza ragione perché l'impannatore non è un commerciante. E che non lo è non lo dicono gli avvocati, ma lo dice la storia del distretto, lo dice “Il dizionario dei mestieri del distretto pratese” (on line sul sito Po-Net Rete Civica del Comune di Prato) che dà questa definizione: “Fabbricante di tessuti che non ha macchine proprie, o le ha in parte, che affida le singole fasi del lavoro a ditte che lo eseguono per conto terzi”; lo dice il vocabolario Treccani: “Impannatore, nella città di Prato denominazione dei fabbricanti di panno che non hanno una fabbrica propria e affidano le singole fasi del lavoro a ditte che lavorano per conto terzi”. E se non basta, una circolare del 2006 dell'Agenzia delle Entrate definisce la figura dell'impannatore come tipica del distretto di Prato: “Produttore di tessuti che si avvale esclusivamente di lavorazioni terziste per la realizzazione dei propri prodotti e che, per tali caratteristiche, non ha locali di produzione ma solo magazzino, non utilizza beni strumentali e impiega un numero esiguo di dipendenti”. Le univoche descrizioni che più fonti fanno dell'impannatore, finiscono nel ricorso al Tar. Tutto si può dire, insomma, ma non commerciante.Un guerra di carte bollate a cui, attraverso il suo avvocato, partecipa anche l'impannatore cinese. Il settore Abusi edilizi ingrana di nuovo la retromarcia e annulla la sanzione anche al maglificio restituendo all'attività la sua collocazione precisa nella filiera tessile.