Via l'esercito da Prato, lo ha deciso il ministero dell'Interno. Furioso Biffoni: "Da Roma nuovo sgarbo ai pratesi"

Il provvedimento è effettivo dal prossimo 25 febbraio ed è stato comunicato stamani da questura e prefettura.

Via l'esercito da Prato. E' quanto è stato comunicato oggi, 22 febbraio, al Comune con una nota a firma del questore con la decisione del Dipartimento pubblica sicurezza del ministero degli Interni. I militari non saranno più in servizio lungo le strade pratesi dal prossimo lunedì 25 febbraio.

La decisione riguarda anche Siena e punta a spostare i contingenti in città dove le esigenze sarebbero maggiori, fuori dalla Toscana.

Il sindaco Matteo Biffoni non l'ha presa bene. "Da Roma è appena arrivato un nuovo sgarbo ai pratesi. Prima la "dimenticanza" nel decreto per il riuso degli scarti tessili, poi i 100milioni per l'innovazione di imprese e università spariti, ora il ritiro dei militari per destinarli ad altra sede: erano una presenza tranquilla, apprezzata dai cittadini, che aiutava le nostre forze dell'ordine in alcuni luoghi sensibili come le stazioni. Il ministero - attacca il sindaco - deve spiegare ai pratesi il senso di questa decisione. I militari con la presenza in luoghi come le stazioni permettevano di liberare almeno da questo impegno di pattugliamento le forze dell'ordine come polizia e carabinieri, contribuivano a un controllo in città - sottolinea Biffoni -. Nel corso del tempo abbiamo chiesto di cambiare le modalità della presenza dell'esercito per renderla più efficace e così è stato, oggi però senza alcun preavviso arriva questa nota che non lascia spazio a ripensamenti. Una decisione che ha come risultato solo l'aumento del carico di lavoro per la Polizia di Stato e le altre forze dell'ordine".

L'esercito è presente a Prato da quasi 10 anni. Era l'agosto del 2009 quando i militari fecero il loro ingresso in città per pattugliare il territorio in compagnia di un carabiniere o di un poliziotto. Nel corso del tempo tale impiego è stato rimodulato più volte fino ad arrivare a quello attuale che prevede pattuglie autonome e un'attenzione particolare per le stazioni ferroviarie cittadine.

Con l'occasione il primo cittadino ha fatto presente anche le difficoltà registrate per non perdere i finanziamenti già stanziati per il bando periferie: "Grazie all'impegno di Anci siamo riusciti ad andare avanti, anche se con fatica - ribadisce Biffoni -. Ora questa decisione immotivata. Mi sarei aspettato uno sblocco delle assunzioni della polizia municipale, anche se svolge ruoli diversi, o un innalzamento di fascia della questura o un potenziamento del personale della guardia di finanza. Insomma, quanto meno un cenno di interesse verso la nostra comunità almeno su temi che teoricamente dovrebbero interessare il ministero dell'Interno. Ecco dove sono finite le promesse sentite in questi anni con "quando saremo noi al Governo".