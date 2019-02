27.02.2019 h 18:06 commenti

Via dell’Apparita a Vaiano cambia volto, inaugurato il collegamento con la sr 325

Il tratto di strada è stato realizzato su una porzione di terreno donata da Franco Tatti e si collega alla nuova rotatoria di Gabolana

Nuova viabilità, con l’istituzione del senso unico, nuova segnaletica e nuove anche le aree di sosta. Via dell’Apparita a Vaiano cambia volto in modo da completare la riorganizzazione della circolazione dopo l’apertura del collegamento con la Sr 325 attraverso la rotatoria di Gabolana.

Questa mattina, 27 febbraio, il sindaco di Vaiano Primo Bosi ha inaugurato il tratto di strada che costituisce il collegamento con la rotatoria che immette sulla Sr 325. Con lui il vicesindaco Marco Marchi, l’assessore Davide Puccianti, Franco Tatti che ha donato una porzione di terreno per realizzare il collegamento e Adamo Taiti, che ha tagliato il nastro a nome delle circa cento famiglie residenti nell’area.

“Finalmente portiamo a termine un intervento importantissimo per quest’area residenziale, aprendo un percorso agevole e più sicuro verso l’arteria principale della vallata – ha sottolineato Bosi – L’intervento complessivo è costato circa 140mila euro, ma vi aggiungeremo presto la collocazione di alcune panchine e la nuova illuminazione per tutta la strada, che per certi versi è anche un luogo di ritrovo per i residenti”.

Su via dell’Apparita, strada comunale, è stato installato un senso unico con direzione sud, in modo che i veicoli che circolano nella rotatoria non possano immettersi in via dell’Apparita. Dalla Sr 325 si sale adesso verso la zona residenziale da via del Mulinaccio per il momento a senso unico solo nell’ultimo tratto. Il provvedimento permette di migliorare le condizioni di visibilità e di sicurezza per gli utenti che scendendo lungo via e si immettono nella rotatoria. Inoltre migliora la percepibilità degli attraversamenti pedonali, che sono stati resi più continui con l’eliminazione delle barriere architettoniche, realizzando rampe di accesso per gli utenti disabili nel tratto terminale destro del marciapiede.

Sono stati poi predisposti spazi adeguati per le aree di sosta sul lato destro e sinistro. Per la rotatoria di Gabolana, dove si immette anche via dell’Apparita, il limite di velocità è di 40 km orari. Completano l’arredo della rotatoria tre nuovi punti di illuminazione Led lungo il nuovo tratto stradale, sistemati anche nuovi sottoservizi necessari allo smaltimento delle acque reflue e meteoriche.