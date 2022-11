22.11.2022 h 18:52 commenti

Via del Coderino a Iolo senza lampioni, i residenti protestano

Il tratto della strada al buio costeggia un fosso e chi la percorre per raggiungere la propria abitazione denuncia la pericolosità: "Ci sono già i pali della rete elettrica, costerebbe poco aggiungere delle luci"

C'è una strada a Prato dove la luce ancora non è arrivata. Intesa nel senso della pubblica illuminazione. E questo nonostante esista già una palificazione per la rete elettrica e per la rete telefonica. Si tratta del primo pezzo di via del Coderino a Iolo, quello che va dal civico 1 fino all'impianto fotovoltaico. Un tratto di qualche centinaio di metri, di strada molto stretta e con un fosso che la costeggia.

"Noi abitanti di via del Coderino - dice Antonio Mirabelli, uno dei residenti - siamo costretti a dare voce al nostro disagio perché sono anni che il Comune lascia al buio la strada. Abbiamo raccolto firme e consegnato l'ultima petizione nel 2021 personalmente all'ufficio del sindaco Biffoni ma è stato tutto inutile: non abbiamo avuto neanche una risposta e la situazione rimane sempre la stessa, con gli stessi pericoli per persone e animali domestici quando scende la sera".

A far crescere la rabbia dei residenti, anche il fatto che nel progetto della realizzazione della Cittadella della moda di Iolo, erano previste varie opere, fra cui anche l'implementamento dell'illuminazione proprio in via del Coderino. Da parte dei residenti, quindi, di nuovo la sollecitazione a mettere in sicurezza queste poche centinaia di metri, prima che qualcuno si faccia male.

L'assessore Cristina Sanzò, intanto, ha disposto un sopralluogo dei tecnici per verificare la situazione e valutare possibili interventi.