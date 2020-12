30.12.2020 h 16:10 commenti

Via alle vaccinazioni nelle rsa pratesi: si parte con Santa Caterina dei Ricci

Il vaccino inoculato oggi a 12 ospiti della struttura di via San Vincenzo. Da domani si prosegue in tutte e 18 le residenze sanitarie della provincia per un totale di 780 anziani ai quali si aggiungono i 220 ospiti delle case famiglia e i 120 dei centri diurni

E' Santa Caterina dei Ricci la prima delle 18 rsa pratesi a essere coinvolta nella vaccinazione antiCovid secondo il piano realizzato dai servizi sanitari regionali. Già oggi pomeriggio, 30 dicembre, il vaccino Pfizer, arrivato stamani all'aeroporto di Pisa in 32.760 dosi, sarà inoculato a 12 ospiti della struttura di via San Vincenzo dove le operazioni di vaccinazione proseguiranno anche domani e nei giorni successivi, compresi i festivi, per un totale di 80 pazienti. Complessivamente sono 780 gli anziani da vaccinare.

Si comincia dai negativi e si prosegue con i negativizzati. A questi numeri vanno aggiunti i 220 ospiti delle case famiglia e i 120 dei centri diurni. Seguiranno gli operatori di tutte le strutture che superano il migliaio. Le vaccinazioni vengono effettuate da una squadra composta da un medico, un infermiere e un assistente sanitario con un'ambulanza al seguito.

Dovrebbe partire il 1° gennaio, invece, la vaccinazione degli ospedalieri a cui seguirà quella dei sanitari del territorio.

“La Toscana era già pronta aspettavamo solo questa prima partita di vaccini – ha detto il presidente Eugenio Giani - Adesso che è arrivata possiamo partire. Ringrazio di cuore tutti coloro che in questi giorni si sono adoprati per far arrivare in Toscana le dosi che, grazie all’ottima organizzazione del nostro sistema sanitario, potranno essere somministrate da questo pomeriggio agli ospiti delle RSA come avevamo annunciato”.

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus