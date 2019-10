Sono in totale 66.260 le dosi di vaccino antinfluenzale disponibili per l’area pratese. L'Asl Toscana centro anche quest’anno punta a vaccinare il maggior numero della popolazione target prevista dalla campagna regionale di prevenzione dell’influenza. Da alcuni giorni, sono in distribuzione negli ambulatori dei medici e dei pediatri di famiglia e nelle strutture Asl le dosi che serviranno a proteggere, innanzi tutto, chi è più fragile ed esposto al contagio del virus: anziani con più di 65 anni di età e bambini con particolari patologie, pazienti che presentano condizioni di rischio come chi è affetto da un tumore, donne in gravidanza e come sempre tutti coloro che lavorano in ambiti pubblici (per esempio personale sanitario e scolastico). (QUI ELENCO AVENTI DIRITTO)