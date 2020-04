29.04.2020 h 13:04 commenti

Via alla riasfaltatura di piazza Mercatale e via San Silvestro

Mezzi in azione da oggi fino al 5 maggio approfittando di questo periodo di minor traffico a causa delle restrizioni Covid.

Approfittando dell'assenza di traffico di questo periodo, sono iniziati oggi, 29 aprile, i lavori di riasfaltatura di piazza Mercatale, che proseguiranno fino a martedì 5 maggio. Pertanto sulla piazza nel lato da Canto al Mercatale fino all'incrocio con via San Silvestro ci sarà divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati e restringimento di carreggiata .

Domani 30 aprile invece dalle 8 alle 18 divieto di transito in via San Silvestro per lavori di allacciamento alla fognatura.

Il traffico proveniente da via Santa Margherita e dal ponte a Mercatale in direzione piazza san Marco sarà deviato verso via Via Sant'Antonio, via San Giorgio, viale Galilei, ponte Datini, via Miniati, via Orlando Vittorio Emanuele, via Capponi, via Colletta, via Machiavelli, ponte XX settembre, via Arc. Martini, poi piazza San Marco.

Deviazioni anche il trasporto pubblico locale: la Lam blu in direzione Repubblica da via San Vincenzo svolterà in piazza San Domenico, Corso Savonarola, piazza Cardinale Niccolò, via Dolce de' Mazzamuti, via della Misericordia; la Lam arancio in direzione Stazione percorso regolare fino a Porta Leone, poi via della Misericordia, via Cavour, via Monnet, via Roncioni, via Zarini, via Arcangeli, Via Frascati, Vva del Ceppo Vecchio, piazza San Marco, poi regolare; Lam rossa direzione Paperino/S.Giorgio/S.Giusto, Lam MT viola direzione Prato e Linea V Val di Bisenzio percorso regolare fino a piazza Ciardi, poi via Protche, viale Galilei, Ponte Datini, via Miniati, via Orlando, via Capponi, via Colletta, via Abba, via Sarpi, via Machiavelli, Ponte XX Settembre, via Arc. Martini, viale Vittorio Veneto (corsia riservata).