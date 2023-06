09.06.2023 h 19:39 commenti

Via alla nuova condotta fognaria a Carmignano, stop a 13 scarichi diretti

I lavori, realizzati da Publiacqua con un investimento da 9 milioni di euro, completano gli interventi già terminati a Seano e a Comeana

Il sindaco Prestanti con il presidente di Publiacqua Perra

Via ai lavori di Publiacqua per la posa della nuova condotta fognaria nel comune di Carmignano che collegherà Santa Cristina, il centro, la Serra e via Macia al collettore realizzato a Comeana e da qui al depuratore di San Colombano. Il cantiere, che durerà tutto il 2024, completa gli interventi previsti nel comune di Carmignano dopo quelli di Seano e di Comeana, entrambi conseguenza della procedura d'infrazione rispetto alla direttiva europea sul trattamento delle acque reflue urbane. L'investimento è di 9 milioni di euro che si aggiungono ai precedenti 11. “Negli ultimi anni abbiamo investito 20 milioni di euro per la tutela ambientale e paesaggistica di Carmignano. – ha detto Lorenzo Perra, presidente di Publiacqua – Un lavoro enorme che abbiamo fatto assieme e di concerto con l’amministrazione comunale e che guarda al futuro di uno dei comuni più belli del territorio pratese”.

Grazie alla nuova fognatura, che si avvarrà di 8 sollevamenti dato che il territorio è collinare, saranno eliminati 13 scarichi diretti in ambiente, pari a 1700 abitanti equivalenti. L’intervento sarà parte a gravità e parte a pressione e interesserà per la precisione via Vergheretana, via Carmignanese, via Serra, via Macia, via Poggiorsoli fino alla strada provinciale Sp9 per poi collegarsi al collettore realizzato a Comeana. I lotti saranno messi in funzione via via che saranno completati.

Una buona notizia per l'ambiente e la vocazione biologica della produzione agricola locale. “Siamo orgogliosi di poter compiere anche questo passo assieme a Publiacqua per arrivare al completamento della rete fognaria del nostro territorio – ha commentato il sindaco, Edoardo Prestanti -. È sempre stato prioritario per la mia amministrazione togliere lo sversamento dei reflui dall’ambiente, in nome dell’ecologia e della bellezza, e grazie alle sinergie e all’unità di intenti ci siamo riusciti”.



