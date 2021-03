05.03.2021 h 09:35 commenti

Via alla messa in sicurezza della cisterna pericolante dell’ex fabbrica Lucchesi, ecco i tempi

La Nigro Costruzioni monterà una sorta reticolo di protezione che in caso di crollo impedirà a calcinacci e ferri di arrivare sulla strada con il rischio di colpire i passanti. Una volta terminato l'intervento potrà essere riaperta via Cavour

È iniziato ieri, 4 marzo, l’intervento di messa in sicurezza della cisterna pericolante dell’ex fabbrica Lucchesi in via Cavour. La Nigro Costruzioni di Prato sta montando il ponteggio con cui verrà avvolta la storica struttura industriale. Si tratta di una sorta reticolo di protezione che in caso di crollo impedirà a calcinacci e ferri di arrivare sulla strada con il rischio di colpire i passanti. L’operazione dovrebbe almeno venti giorni. Una volta ultimata, il Comune potrà riaprire via Cavour, chiusa per motivi di sicurezza dal 3 febbraio da quando cioè un pedone si è accorto che cadevano dall’alto dei pezzi di cemento provenienti dalla storica fabbrica. L’ordinanza comunale per la messa in sicurezza dell’area scade oggi ma sarà prorogata per permette alla ditta di terminare l’intervento.L’imbracatura di ponteggi e giunti servirà anche agli ingegneri incaricati dalla proprietà per effettuare approfondimenti tecnici sulla cisterna e la struttura su cui si poggia per poi decidere che tipo di intervento attuare per il recupero definitivo. È la parte più complessa e costosa dell’operazione per garantire lunga vita a questo simbolo, ormai raro, del glorioso passato industriale di Prato. Ci vorrà tempo ma intanto la messa in sicurezza permette di tornare alla normalità sul fronte della viabilità.