17.06.2020 h 12:56 commenti

Via alla maturità in tempo di Covid: mascherine gel e un po' d'ansia. "Ma che bello tornare a scuola"

Primo giorno per i colloqui tra protocolli anticontagio e una nuova modalità per gli orali. Una mattina fra i maturandi che dopo tre mesi ritornare a vedere gli insegnanti e a sedersi davanti a un banco e non a un video

Primo giorno di maturità, il primo esame di stato senza le prove scritte e con un’orale diviso in cinque parti:discussione sulla materia d’indirizzo, analisi del testo d’italiano, discussione su un documento preparato dalla commissione per ogni studente, presentazione del lavoro svolto durante l’alternanza scuola lavoro e una domanda di cittadinanza attiva, dove si parlerà anche di come è stata vissuta la quarantena.Un esame inedito ma pure sempre un esame con ansie e paure della vigilia a cui si è unita anche l’emozione di tornare a scuola e rivedere compagni e professori.“Abbiamo cercato di ricreare un ambiente familiare per i ragazzi – spiegapresidente di commissioni al Datini – mentre le scuole hanno lavorato molto bene per rendere gli ambienti sicuri”.E così prima di entrare bisogna sanificare le mani, misurare la temperatura (i volontari della Croce Rossa hanno fatto questo servizio in quasi tutte le scuole) e poi finalmente inizia l’esame davanti alla commissione. Niente lavagna e niente fogli ma slide e Lim per presentare il lavoro fatto. Dopo ogni prova la postazione del candidato viene sanificata e lo studente accompagnato all’uscita attraverso un percorso diverso da quello dell’entrata.Fuori amici e parenti aspettano, per qualcuno il padre con i fiori e le amiche con uno striscione, per altri la cugina che è stata miss Italia. Per tutti un momento di liberazione e di gioia.“E’ andata bene – spiegadel Datini – ma è sicuramente un esame limitato visto che non ho potuto fare la prova di sala, quella pratica dove ci si può esprimere al meglio”.Un colloquio sicuramente diverso, ma meno difficile del previsto: “Ero in piena ansia da quando hanno sorteggiato la lettera – raccontadel Dagomari – ma poi le parole sono uscite da sole e tutto è andato per il meglio”Al Gramsci Keynes l’esame di maturità è anche un momento per ritornare a scuola e concludere un percorso di cinque anni“E’ stata una bella emozione varcare ancora il cancello - racconta– l’esame è stato tosto, ma comunque una bella esperienza”.Perinvece il ritorno a scuola ha anche un sapore di malinconia: “Sono felice di essere qui anche se in ansia- racconta – ma mi dispiace molto aver finito i cinque anni di liceo, e di averne passati tre a casa”.Grande emozione anche al Copernico e al Buzzi per il rientro a scuola“E’ stato più facile del previsto – racconta– la scuola mi è mancata, ma appena sono arrivato mi sono accorto che è come me la ricordavo”Emozionata anchetessile Buzzi: “E’ stato strano tornare in classe e rivedere i prof dopo tanto tempo, non ero più abituata dopo mesi di didattica a distanza”.Perprimo studente del Buzzi a tornare fra i banchi l’ansia è stata tanta: “Credevo peggio , mi hanno lasciato parlare abbastanza, credevo mi facessero più domande”L'’attesa è lunga, tra un colloquio e l’altro passa anche un’ora e così nell’attesa si ripassa, si ascolta come è andata la prova dei compagni.“Sono abbastanza tranquilla – spiegadel liceo scientifico Copernico – quest’anno il clima è sicuramente diverso e si vive in modo diverso la maturità. Peccato”.Ansia invece perdel Datini “Ho studiato, lo so ma in questo momento ho molta paura, è stato un anno difficile, ma ora ci siamo al grande momento”.Emozione anche per, Dagomari: “Sono molto agitato, speriamo di calmarmi e che tutto vada bene”.Il presidente della Provinciaquesta mattina è andato al Datini, al Dagomari e al Gramsci Keynes per salutare ragazzi e professori. “Mai come quest’anno – ha spiegato – è un esame di maturità, da questa esperienza i ragazzi sono usciti adulti e sicuramente troveremo il modo di festeggiare questo importante passaggio di crescita”.Ogni commissione esami al massimo cinque studenti, terminati tutti i colloqui non saranno esposti i cartelloni ai vetri delle porte d’ingresso, ma saranno pubblicati virtualmente, una realtà a cui ormai i ragazzi si sono abituati.