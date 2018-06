20.06.2018 h 16:25 commenti

Via alla maturità, gli studenti pratesi "promuovono" le tracce scelte dal ministero

Tra quelle più gettonate la clonazione e la creatività. Ora preoccupa la seconda prova, quella specifica per ogni indirizzo. La vice presidente della Provincia Paola Tassi, questa mattina al Dagomari per augurare "in bocca al lupo" ai 1.650 maturandi

Primo giorno di maturità per 1.650 studenti pratesi che questa mattina hanno affrontato la prova di italiano:le persecuzioni razziali ne "Il giardino dei Finzi Contini" di Giorgio Bassani, a 80 anni dall'emanazione delle leggi razziali; il principio dell'uguaglianza nella Costituzione italiana, di cui ricorrono i 70 anni; la Cooperazione Internazionale per il tema storico, con un focus sugli statisti Alcide De Gasperi e Aldo Moro, a 40 anni dal rapimento e dall'uccisione dell'esponente della Dc; per l'ambito storico-politico: masse e propaganda (con brani di Giulio Chiodi e Andrea Baravelli). l'ambito artistico-letterario: la solitudine nell'arte e nella letteratura (con brani di Petrarca, Pirandello, Quasimodo, Merini, Dickinson e immagini di opere di Giovanni Fattori, Munch, Hopper) per l'ambito tecnico-scientifico: il dibattito bioetico sulla clonazione(con un articolo di Elisabetta Intini tratto da Focus.it) e infine per l'ambito socio-economico: la creatività, dote d'immaginare, come risultato di talento e caso.Alle 8,30 la vicepresidente della Provinciaè andata al Dagomari per augurare in bocca al lupo a tutti gli studenti, alle 9 è iniziata la prova con la lettura delle tracce: sei ore a disposizione con la possibilità di consegnare dopo tre, verso le 13,30 i ragazzi hanno iniziato ad uscire dalle scuole, aria stravolta, stanchi, ma in generale soddisfatti.. "Ho scelto la traccia socio economico sulla creatività – raccontaindirizzo alberghiero– non era un tema previsto, come quello della costituzione, spero che comunque sia andato bene, la maturità è un esame importante: a settembre andrò a fare uno stage a Valencia". Stessa scelta per"Non mi aspettavo questo tema, ma comunque mi è piaciuto l'ho trovato anche attinente con il mio indirizzo di studio. Ora il primo scoglio è passato, vedremo domani che succederà con la prova specifica".ha invece scelto il tema sulla bioetica "Tra tutti quelli proposti direi che è quello che mi è sembrato più fattibile. Ora mi devo concentrare sulla prova di domani sull'alimentazione".Pensavo a tracce più difficili- spiegaindirizzo socio sanitario – ho scelto la traccia in ambito storico sulle masse e la propaganda, un tema decisamente di attualità su cui avevo molto da dire. Sono soddisfatta, ora c'è da affrontare domani la prova di psicologia che non so se sarà un trattato o un caso. Vedremo".Scelta diversa per, indirizzo di marketing. "Mi è piaciuta la traccia sulla clonazione delle pecore, ne avevamo parlato anche in classe e quindi non ho avuto dubbi nello sceglierlo. Domani devo affrontare la prova di inglese, quella mi spaventa molto. Finito tutto a settembre cercherò un lavoro, non mi interessa andare all'università".Traccia sulla creatività perindirizzo turistico. "All' inizio mi sono sentita spaesata, poi ho finito di leggere le tracce e ho scelto. Sono abbastanza soddisfatta, ora mi mette ansia la terza prova, ma quando avrò finito andrò per tre mesi a Berlino".Prove fattibili perindirizzo turistico: "Ho scelto di affrontare la traccia sull'articolo terzo della Costituzione, un argomento che mi aspettavo su cui ero preparato". Tema per la creatività per la compagna di classeche vuole entrare nell'Arma: "Ero indecisa tra solitudine e creatività, poi ho scelto per quest'ultima la prima era troppo pesa". L'analisi del testo tratto da Il giardino dei Filzi Contini perindirizzo turistico: "Ho dovuto riflettere un po' sulle tracce all'inizio non mi ispiravano, poi quella di Bassanini mi è sembrata la più bella: ho cercato di mettere in evidenza l'esperienza del protagonista rispetto all'ideologia antisemita"."Questa mattina- raccontaindirizzo meccanica - c'era tanta preoccupazione, è il primo esame importante con cui ci siamo confrontati: i professori ci sono stati vicino, è stato faticoso ma fattibile. Ho cercato di mantenere la calma, ma ho dovuto lottare tanto contro il caldo, ma mi ci dovrò abituare a settembre vado a lavorare ho già il contratto".Soddisfatta ancheindirizzo chimico: "Le prove mi sono sembrate più belle degli scorsi anni, ho scelto quella sul clone . Direi che siamo stati fortunati". Fortunato anche il compagno di classeche come tesi ha preparato proprio un aproffondimento sulla clonazione. Spero che sia andato tutto bene".Dopo la paura e l'ansia è arrivata un po' di tranquillità perdel linguistico: "Ho scelto il tema sulla propaganda e la massa perchè è collegabile alla mia tesina: credo che sia andato bene". Tema della solitudine per, liceo scientifico. "Mi è piaciuto subita questa traccia perchè mi riguarda: io amo la solitudine, del resto sono un artista. Ora sono tranquillo fino all'orale, quello sarà un momento duro. Saggio breve invece per, liceo scientifico. "L'ho scelta per esclusione, comunque credo di aver fatto abbastanza bene, domani mi aspetta la prova più dura: matematica". Eppure Emanuele a settembre si iscriverà proprio alla facoltà di matematica.Domani i ragazzi tornano in classe con la prova specifica per ogni indirizzo, poi pausa fino a lunedì con il "quizzone" che con il prossimo anno scomparirà dagli scritti.