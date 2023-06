20.06.2023 h 16:03 commenti

Via alla maturità con la prova d'italiano per 2.035 studenti pratesi

Tra le novità previste le prove scritte uguale per tutti, per gli istituti tecnici però la commissione preparerà una specifica prova pratica seguendo le indicazioni del Ministero. Per l'orale si inizia con una domanda preparata ad hoc per ogni candidato

Conto alla rovescia per l'inizio dell' esame di maturità che nella provincia di Prato interessa 2.035 studenti. L'esame di stato 2023 prevede due prove scritte entrambe inviate dal Ministero, ma per gli istituti professionali quella di indirizzo verrà preparata direttamente dalla commissione, che torna ad essere formata da tre membri interni e altrettanti esterni. Domani alle 8,30 prima prova scritta d'italiano uguale per tutte le scuole: tra i tototemi Gabriele D'Annunzio, Alessandro Manzoni, Primo Levi ed Emilio Gadda, ma anche la figura di don Milani e quella di Elisabetta II. Per la traccia più scientifica la scoperta del Dna avvenuta 70 anni fa e i cambiamenti climatici, per il sociale la legge Basaglia. Novità anche per quanto riguarda il colloquio orale, niente più sorteggio tra tre ipotesi di traccia, ma una domanda interdisciplinare che la commissione prepara specificatamente per ogni candidato. Il Buzzi con 361 studenti è la scuola con il numero maggiore di maturandi, seguita da Gramsci Keynes con 292, Livi - Brunelleschi (257), Copernico (234), Cicognini Rodari (228), Dagomari 188 (dodici sono carcerati per cui mezza commissione si sposterà direttamente alla Dogaia), Datini (157), Marconi (134), Convitto (101), istituto Leonardo da Vinci (58) e San Niccolò (15). Come ogni anno anche il presidente della Provincia invia agli studenti un particolare "in bocca al lupo" per l'esame: "Tanto impegno- è il commento di Simone Calamai - è stato messo da parte degli studenti durante l’anno scolastico e mi auguro che domani possa essere per loro l’inizio di una festa che li porti a crescere, personalmente e professionalmente, nella società. La scuola ha il grande onore e onere di poter fare da ascensore sociale nei confronti di tutti, quindi il nostro impegno è di dare opportunità e possibilità di crescita a tutti gli studenti.”

Edizioni locali collegate: Prato Montemurlo

