Via alla bonifica della maxidiscarica sequestrata in via Spina: rimosse già 25 tonnellate di rifiuti

Le operazioni si stanno svolgendo sotto lo stretto controllo dei carabinieri forestali dopo l'ordinanza emessa dal sindaco a carico degli indagati. Poi si procederà all'analisi del terreno per verificarne la contaminazione

Sono già state smaltite oltre 25 tonnellate di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi nel corso della bonifica dell'area di via Spina, dove nel febbraio 2017 è stata sequestrata una discarica abusiva. Le operazioni sono svolte sotto la supervisione dei carabinieri forestali. L'ordinanza di bonifica dell’area è stata imposta agli indagati dal sindaco che ha emanato un'ordinanza per la rimozione dei rifiuti a loro spese.

Si tratta di attività complesse, come spiegano i carabinieri forestali, perché nella vasta area di oltre mille metri quadrati sono depositate grosse quantità di rifiuti pericolosi e non pericolosi variamente caratterizzati: autoveicoli, motocicli, frigoriferi e altri Raee, rifiuti da scarti tessili e altro materiale di varia natura. I carabinieri stanno seguendo passo passo le operazioni che prevedono la rimozione di tutti i rifiuti ed il loro conferimento ad un impianto di smaltimento autorizzato. Si dovrà poi procedere all’asportazione ed alla verifica analitica dello strato superficiale di terreno sul quale è stato effettuato lo stoccaggio abusivo dei rifiuti, per verificarne il livello di contaminazione.

In questi primi giorni sono stati eseguiti sette trasporti di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, per un totale di oltre 25 tonnellate che sono stati regolarmente smaltiti, con la collaborazione di Alia,presso appositi impianti destinatari finali autorizzato allo smaltimento di tali materiali. Nella zona verranno installate videocamere per rendere possibile il controllo dell’area da postazione remota.



Edizioni locali collegate: Prato

