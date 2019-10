10.10.2019 h 19:23 commenti

Via alla bonifica dei terreni contaminati da diossina al Palasaccio

Il Comune ha affidato l'intervento a Varvarito Lavori per oltre 150mila euro. La terra sarà rimossa. La causa della contaminazione non ha ancora una sorgente certa ma è escluso l'impianto Gida di Baciacavallo

Sarà Varvarito Lavori a occuparsi della bonifica dei terreni contaminati da diossine e furani nei pressi di piazzale Palasaccio, in zona Fontanelle. Il Comune di Prato ha affidato l'intervento alla società che ha sede legale a Firenze ma base operativa nella vicina San Giorgio a Colonica. E' stata l'unica società tra le cinque invitate, a presentare un'offerta. (Ribasso del 1%).

L'intervento, che prevede la rimozione della terra contaminata, ha un costo di oltre 156mila euro, oneri di sicurezza e fiscali compresi. L'appalto ha una durata di 120 giorni e quindi terminerà nella primavera del 2020. Si risolve quindi un problema che si trascina da tempo e che almeno al momento non ha un colpevole.

Dagli accertamenti compiuti da Arpat a fine 2016, è emersa l'innocenza del vicino impianto di depurazioni fanghi di Gida, nonostante fosse il prncipale "sospettato" ( LEGGI) . L'ipotesi che i valori anomali di diossine riscontrati nell'area Palasaccio potessero essere attribuiti alle emissioni dell'inceneritore di Baciacavallo non è stata considerata verosimile "in quanto un'emissione da un camino dovrebbe dare origine ad una ricaduta dei contaminanti sul suolo diffusa e non puntuale come quella verificata in Piazzale Palasaccio".

Esclusioni a parte, non è mai stata individuata la causa della contaminazione. "Ad oggi - scrisse Arpat - con i risultati analitici ottenuti e in base alle caratteristiche della zona, non è possibile individuare la sorgente che ha dato origine alla contaminazione".

Il Comune ha quindi proceduto con la bonifica per tutelare la salute di chi abita in zona.