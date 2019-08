30.08.2019 h 17:56 commenti

Via ai lavori per sostituire la copertura della palestra alla scuola "Filippo Mazzei" di Poggio a Caiano

La struttura, utilizzata sia dagli studenti che dalle società sportive, è stata “scoperchiata” per favorire l’intervento sulle travi che saranno trattate con degli appositi prodotti ignifughi

Sono iniziati giovedì 29 agosto i lavori che consentiranno la completa sostituzione della copertura alla palestra delle scuole “Filippo Mazzei”. La struttura, utilizzata sia dagli studenti che dalle società sportive, è stata “scoperchiata” nella giornata di giovedì per favorire l’intervento sulle travi che saranno trattate con degli appositi prodotti ignifughi. Entro giovedì 5 settembre, condizioni meteo permettendo, i lavori saranno conclusi con l’installazione del nuovo telone. “Non è ancora finito agosto ma eccoci a lavoro per mantenere una promessa: sostituire il “pallone” delle scuole medie. L’azienda che si era aggiudicata i lavori per prima ha rinunciato in corsa costringendoci a uno slittamento dei tempi di realizzazione. Nonostante questo, adesso ci siamo ed è quasi tutto pronto per una nuova stagione e per un nuovo anno scolastico” dichiara il sindaco di Poggio a Caiano Francesco Puggelli. “Ringraziamo sia la società sportiva Medicea Handball, sia gli studenti che i docenti per la pazienza e la comprensione: talvolta occorre riorganizzarsi in corsa per cause esterne. Nonostante sia stato necessario qualche tempo in più, finalmente ci siamo: la palestra delle Mazzei avrà una copertura nuova” conclude l’assessore ai Lavori Pubblici Tommaso Bertini.

