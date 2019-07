03.07.2019 h 12:14 commenti

Via ai lavori per la seconda parte del cantiere Publiacqua sulla rete idrica da viale Galilei alla Tangenziale

Dopo il termine delle opere in via Mozza sul Gorone parte la seconda tranche su via Liliana Rossi per raggiungere la rotatoria con viale Fratelli Cervi

Partirà domani 4 luglio il secondo cantiere su via Liliana Rossi da parte di Publiacqua per il rinnovo della rete idrica pratese per un totale di 2 km e 600 metri da viale Galilei a viale Fratelli Cervi (Tangenziale). La prima parte in via Mozza sul Gorone fino a piazza Medaglie d’oro si è già conclusa.

Il cantiere proseguirà a fasi progressive: da domani a martedì 9 luglio divieto di transito e sosta in via del Cilianuzzo tra via Pagli e via Medaglie d'Oro. In via Spano senso unico di circolazione verso via Garosi.

Durante i lavori di scavo all'incrocio tra via del Cilianuzzo e via Medaglie d'Oro, il traffico sarà così deviato: al semaforo a destra su via del Cilianuzzo, sinistra su via Bologna, a sinistra su via Attilio Spano, a destra su via Marcello Garosi, poi regolare su via del Cilianuzzo.

"Si tratta di un lavoro strategico - spiega Publiacqua - che, oltre a sostituire la rete di distribuzione locale, completa e migliora il collegamento fondamentale sul cosiddetto anello idrico pratese funzionale a migliorare ulteriormente il servizio a tutta la zona nord ovest della città".