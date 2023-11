27.11.2023 h 18:32 commenti

Via ai lavori per la casa di comunità al Misericordia e dolce, ecco come cambia l'accesso all'area

E' la prima delle quattro strutture finanziate dal Pnrr a prendere il via. Sorgerà nei locali dell'ex anatomia patologica.

L'Asl Toscana Centro dà il via alla raffica di cantieri finanziati dal Pnrr per la costruzione di nuove strutture sanitarie o l'ampliamento di quelle esistenti. Si comincia con la Casa di comunità nell'ex anatomia patologica all'interno dell'area del Misericordia e dolce. E' la prima delle quattro ex case della salute finanziate dalla Missione 6 – Salute del Piano di ripresa e resilienza, previste sul territorio provinciale.

Si comincia nei prossimi giorni e per consentire l'allestimento del cantiere già da mercoledì prossimo, 29 novembre, cambieranno le modalità di accesso degli automezzi al presidio ed i percorsi di accesso all’area. L'automedica del 118 è già stata spostata nella sede della Misericordia in via Galcianese dove resterà fino a che non sarà pronta la ristrutturazione dell'immobile a Porta Leone ex sede del centro oncologico Eliana Martini, ora destinato alle due centrali Cot sempre grazie al Pnrr.

L'Asl ha fornito una planimetria per aiutare utenti, professionisti e fornitori a capire come muoversi per raggiungere la palazzina Ovest del Misericordia e dolce e dove poter parcheggiare.

Gli ingressi carrabili saranno da via Cavour 87 (Ingresso A) e dal via della Misericordia (Ingresso B). Questi varchi dovranno essere utilizzati anche per le manovre di uscita dall’area.

Saranno consentiti accessi ai soli mezzi autorizzati: persone disabili con contrassegno in corso di validità, sosta breve, fornitori, auto aziendali, mezzi di volontariato per trasporto utenti, autoambulanze, servizio pulizie, servizio di manutenzione, servizio facchini, servizio corrieri.

Dall’ingresso A dovranno transitare in entrata ed uscita: le ambulanze per soccorso e trasporto barellati diretti alle cure intermedie, i disabili, mezzi autorizzati per le soste brevi, i fornitori ed il servizio di manutenzione.

Dall'ingresso B dovranno transitare in entrata ed uscita: mezzi delle associazioni di volontariato, le auto aziendali, le persone disabili, il servizio di pulizie, corrieri, facchini. Non sono ammessi i fornitori.

L’ingresso A sarà attivo h24, mentre quello B dalle ore 7,30 alle 16,30 dal lunedì al venerdì; al di fuori di tale orario l’accesso sarà consentito via citofono presente sul varco.

E’ fatto divieto ai non autorizzati parcheggiare i propri mezzi privati. Il servizio vigilanza segnalerà ai dirigenti responsabili e all’area tecnica ogni violazione della presente disposizione.

Le altre tre case di comunità sono a Poggio, Vaiano e Montemurlo. Quest'ultima dovrebbe essere il prossimo cantiere in partenza. Anche se non è finanziata dal Pnrr, si aggiunge al conto anche la struttura di San Paolo che a brevissimo avrà il nome della ditta che la realizzerà.





Edizioni locali collegate: Prato

