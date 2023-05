29.05.2023 h 13:56 commenti

"Vi prendo a pugni e vi rompo i denti", pregiudicato arrestato dopo l'uso del taser. Quattro poliziotti feriti

L'uomo, che si è messo al volante in stato di ebbrezza e ha urtato diverse auto in sosta, ha opposto resistenza agli agenti per evitare l'alcoltest. Offese, minacce, calci e sputi e poi il danneggiamento della macchina di servizio

“Vi prendo a pugni e vi rompo i denti a voi e a tutti i poliziotti di Prato”. Minacce, offese, calci e sputi agli agenti delle Volanti che sabato 27 maggio hanno fermato in via del Lazzeretto un uomo che, completamente ubriaco, si è messo alla guida di un'auto e ne ha urtate diverse in sosta. L'uomo, marocchino di 39 anni con numerosi precedenti per rapina, resistenza, lesioni, spaccio di droga, dopo essere stato immobilizzato con il taser, è stato arrestato con le accuse di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e danneggiamento perché, non contento dei danni fatti fino a quel momento, ha sfasciato l'auto della polizia tirando calci e testate ai finestrini e alla carrozzeria.

Quanto l'uomo è stato fermato, ha rifiutato di sottoporsi all'alcoltest - poi effettuato e risultato cinque volte superiore al limite massimo consentito – e si è scagliato contro gli agenti che hanno usato il taser per difendersi dopo essere stati colpiti e feriti. Il marocchino, infatti, ha assestato diversi calci e ha sputato contro i quattro poliziotti che cercavano di calmarlo e immobilizzarlo. Ammanettato, è stato caricato sull'auto di servizio e qui ha continuato a creare problemi danneggiando pesantemente il mezzo.

Il trentanovenne, difeso dall'avvocato Cristiano Toraldo, è comparso stamani davanti al giudice per la direttissima. Il sostituto Laura Canovai ha chiesto la custodia cautelare in carcere dal momento che si tratta di persona già sottoposta, nell'ambito di altri procedimenti penali, a obbligo di dimora nel comune di Agliana e obbligo di firma.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus