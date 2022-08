18.08.2022 h 12:10 commenti

"Vi ammazzo, vi do fuoco": minacce e botte agli anziani genitori, cinquantenne in manette

L'uomo, già condannato per maltrattamenti in famiglia, è stato arrestato dopo l'intervento dei carabinieri che si sono trovati davanti alla scena di violenza, l'ennesima secondo quanto denunciato. A scatenare la rabbia sarebbe sempre stato il rifiuto della coppia ad esaudire le continue richieste di denaro

“Vi ammazzo”, “vi do fuoco” le minacce di morte agli anziani genitori che più volte sarebbero anche stati aggrediti e picchiati. Un cinquantenne della provincia di Prato è stato arrestato dai carabinieri per maltrattamenti in famiglia. Le manette sono scattate ieri, mercoledì 17 agosto, in flagranza di reato: i militari, intervenuti in seguito alle segnalazioni della ennesima lite, si sono trovati davanti ad una scena di violenza che li ha convinti a portare l'uomo in carcere. Molto tesi i rapporti nella famiglia tanto che già nelle scorse settimane era arrivata in procura una denuncia. Subito il via alle indagini che hanno fatto emergere un quadro di soprusi, minacce di morte, aggressioni, botte ai danni dei due anziani. A far scattare l'ira del cinquantenne, disoccupato e con problemi di alcolismo, il rifiuto dei genitori di esaudire ogni sua richiesta di denaro. Secondo quanto ricostruito dalla procura nel corso degli accertamenti avviati dopo la denuncia, l'uomo avrebbe più volte rivolto minacce ai genitori e, pare, che in un caso abbia addirittura tentato di soffocare la madre con un cuscino. A confermare l'indole particolarmente violenta sarebbero stati anche altri familiari. Già nel 2007 l'uomo era finito sotto processo per maltrattamenti in famiglia e ne era uscito con una condanna divenuta poi definitiva. Ieri, mentre le indagini erano in corso, l'ennesima lite: botte ai genitori, mobili sfasciati, urla. Una situazione fuori controllo a cui è stato messo fine con l'arresto.



