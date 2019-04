29.04.2019 h 10:51 commenti

Vetri spaccati alle auto in sosta, nel mirino via Meucci

Almeno due le macchine danneggiate, i ladri hanno cercato inutilmente oggetti di valore. La rabbia dei residenti: "Non lasciamo nulla nelle vetture, ma periodicamente questa zona viene presa di mira"

Un'altra notte all'insegna delle auto danneggiate in via Meucci. Almeno due i veicoli in sosta finiti nel mirino dei malviventi nello scorso fine settimana.

Domenica 28 aprile è finita nel mirino un'Audi parcheggiata lungo il ciglio della strada a cui sono stati spaccati i finestrini anteriori e posteriori dalla parte del guidatore, nella notte che è appena trascorsa, invece, a farne le spese una Mercedes. Nelle vetture non è stato rubato nulla, i ladri hanno rovistato invano nei portaoggetti in cerca di spiccioli.

"Periodicamente – spiegano i residenti – questa zona viene presa di mira, ovviamente nessuno lascia oggetti di valore in macchina, ma il danno per sostituire i finestrine è ingente".



