07.09.2020 h 09:57

Vetrata spaccata con la mazza e via il fondo cassa: furto nella notte a "Cialde& Cialde"

Preso di mira il negozio di via Galcianese. Sul fatto indagano i carabinieri che hanno acquisito le immagini della videosorveglianza

Hanno mandato in frantumi la vetrina del negozio con una mazza e poi hanno portato via il fondo cassa. Il furto con spaccata è stato messo a segno nella notte fra il 6 e il 7 settembre ai danni del negozio Cialde& Cialde di via Galcianese, specializzato nella vendita di caffè per maccchinette. Ingenti i danni, oltre all'ammanco di circa 500 euro che erano stati lasciati in cassa.

E' il terzo furto nel giro di tre anni che il negozio subisce, uno era stato anche nella sede di via Agnoletti. “Il danno è stato pesante, circa mille euro - spiega sconsolato il titolare Michele Monachino - Purtroppo è diventata una routine”.