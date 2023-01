05.01.2023 h 12:54 commenti

Vetrata spaccata con il tombino da Pizza Quadra, i ladri rubano il registratore di cassa

Stanotte tre malviventi hanno preso di mira il locale di via Grassi a Chiesanuova. La consigliera comunale Patrizia Ovattoni: "Da tempo i residenti denunciano la situazione di insicurezza ma nessuno fa niente"

Non è iniziato nel migliore dei modi il 2023 per i titolari della pizzeria Pizza Quadra, in via Libero Grassi a Chiesanuova. Stanotte, 5 gennaio, tre malviventi hanno infatti spaccato la vetrata del locale per poi portare via il registratore con all'interno il fondo cassa. A scoprire il furto, stamani verso le 7, è stata Tiziana Taddei che con Roberto Fumo gestisce l'attività. "Appena arrivata - racconta - ho visto la vetrata spaccata e mi sono immaginata quello che poteva essere successo. E' bastato poi guardare i video della telecamera per vedere tre persone che prendono il tombino dalla strada e con quello spaccano la vetrata. Poi due sono entrate e, a colpo sicuro, hanno preso il registratore di cassa". Taddei ha quindi chiamato i carabinieri che hanno effettuato il sopralluogo. "Lo scorso anno avevano già tentato due volte di forzare la porta - dice -. per questo avevamo messo dei lucchetti ma, purtroppo, non sono bastati".

Sulla vicenda interviene anche la consigliera comunale Patrizia Ovattoni che da tempo denuncia la situazione di precaria sicurezza nelle periferie e, in particolare, proprio nella zona di Chiesanuova. "I residenti - dice - denunciano episodi sempre più frequenti di spaccio, vandalismo, furti e danneggiamenti alle auto. Purtroppo una zona apparentemente tranquilla si sta rivelando scenario di attività illecite e criminose importanti, compreso lo stazionamento prolungato e sospetto di camper nel parcheggio di via Grassi. I residenti sono preoccupati per questa escalation di reati e chiedono più controlli sia diurni che notturni da parte delle forze dell’ordine".