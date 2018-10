05.10.2018 h 10:06 commenti

Vetrata spaccata con il tombino al bar: i ladri rubano sigarette e Gratta e vinci

Il colpo è avvenuto questa notte al Caffè Dolceamaro a Poggio a Caiano. Le telecamere hanno ripreso due uomini in azione

Hanno spaccato la vetrina d'ingresso con un tombino, poi una volta dentro hanno arraffato sigarette e gratta e vinci. È successo questa notte, 5 ottobre, al Caffè Dolceamaro in piazza Castellani a Poggio a Caiano, accanto alla Coop. L'allarme del locale è scattato alle 3 ma ai due ladri sono bastati due minuti per rubare quanto di valore era all'interno del bar.Dalle immagini della video sorveglianza esterna, sono visibili due uomini con il volto semi coperto. Uno dei due è rimasto fuori a fare il palo, l'altro è entrato nel buco della vetrina fatto con il tombino. I due sono poi fuggiti a piedi verso via Giotto.Per la titolare, Beatrice Tesi, è il primo furto subito in 9 anni di apertura. "E speriamo sia anche l'ultimo. Siamo ancora frastornati. È dalle 3 di notte che sono in piedi. Devo ancora quantificare il numero degli oggetti rubati e quindi il danno".Sull'episodio intervengono i consiglieri comunali d'opposizione Diletta Bresci, Elena Chiti, Stefano Chiti e Valentina Lanzillotto: “Tutto ciò - affermano i quattro - testimonia e conferma, purtroppo, come anche Poggio a Caiano non sia immune dal fatto che si possano compiere atti criminosi. Sono veri e propri atti delinquenziali che stigmatizziamo con forza, auspicando che la stessa ferma condanna arrivi anche dalle forze di maggioranza. Il nostro auspicio - precisano dal Gruppo Lega-Fdi - è che gli artefici di questi reiterati furti, vengano ben presto assicurati alla giustizia, riportando la naturale serenità fra chi opera a contatto con le persone.”