15.09.2020 h 14:39 commenti

Vetrata sfondata a colpi di mattone per rubare il fondo cassa: il ladro ripreso dalle telecamere

Colpo ai danni del ristorante pizzeria Al Fabbricone. Il proprietario: "Speriamo non accada come con l'altro mio locale che ha subito tre furti dalla stessa persona ma polizia e carabinieri dicono che ha un certificato e non possono arrestarlo"



Ha sfondato la vetrata con un mattone e poi, una volta all'interno del locale, ha rubato il fondo cassa e due birre prima di scappare. Il tutto sotto l'occhio elettronico della videosorveglianza che ha ripreso tutta la scena. E' successo nella notte di ieri 14 settembre in via Mozza sul Gorone, ai danni del ristorante pizzeria Al Fabbricone. "E' successo intorno alle 3.40 - racconta il proprietario, Samir -. Il ladro ha portato via una cinquantina di euro ma il danno più grosso l'ha fatto alla vetrina. Non aveva il volto travisato e i poliziotti intervenuti mi hanno detto che lo hanno riconosciuto, si tratterebbe di un italiano. Non ha nemmeno usato i guanti e la Scientifica ha preso le impronte".

Il ladro potrebbe quindi avere le ore contate, anche se Samir sulla questione preferisce andarci cauto, visto quanto gli è successo con l'altro locale che gestisce, la pizzeria La Fattoria a Tobbiana. "Lì ho subito tre furti in poco più di un mese - si lamenta -. La prima volta mi hanno rubato il fondo cassa e i soldi delle mance. Poi, dato che non ho più tenuto i soldi nel locale, mi hanno svuotato al dispensa. La cosa bella, però, è che dalle telecamere si riconosceva sempre chi era il ladro. E' uno che anche io conosco. Ma mi hanno detto che ha un certificato medico e che non lo possono arrestare. Così lui può continuare indisturbato a fare danni e io che lavoro dalla mattina alla sera non ho nessun modo per difendermi".

E a conferma delle parole di Samir, proprio stanotte la stessa persona si è resa protagonista di un furto con spaccata, stavolta ai danni del circolo Arci di Tobbiana, attiguo alla pizzeria La Fattoria.