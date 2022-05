13.05.2022 h 01:28 commenti

Vestiti buttati nell'indifferenziato, numeri choc nell'area dell'Ato Toscana centro

Secondo una rilevazione effettuata in autunno, periodo del cambio degli armadi, solo il 15% del materiale è conferito correttamente negli appositi contenitori per essere poi inserito in un percorso di riciclo

C’è un dato che più di ogni altro fa capire quanto pesanti siano gli errati conferimenti degli indumenti usati nella raccolta dei rifiuti e di conseguenza l’importanza della guerra che l’Europa ha appena dichiarato al mancato recupero del materiale tessile. E’ stato rilevato lo scorso autunno nella zona coperta da Ato Toscana centro, e quindi anche a Prato, grazie a un progetto che mette insieme Regione, Cispel e Alia servizi ambientali.

E’ emerso che solo il 15% degli indumenti di cui i cittadini vogliono disfarsi viene gettato correttamente nei contenitori appositi o nelle raccolte porta a porta periodiche all’interno di un percorso di riciclo che può essere il mercato dell’usato o il recupero del materiale. Il resto, ossia ben l’85%, viene gettato nell’indifferenziato e di conseguenza finisce in discarica o all’inceneritore. Rappresenta il 24% della frazione indifferenziata. In sostanza molti cittadini buttano gli abiti che non usano più nel sacco dell’indifferenziato anziché nell’apposito contenitore lungo le strade. “E’ vero che si tratta di materiale più pesante rispetto a ciò che in genere finisce nell’indifferenziato - afferma Nicola Ciolini, presidente du Alia - ma sono comunque quote importanti. Ci sono ampi spazi di manovra per migliorare. Al momento siamo a una raccolta effettuata su base volontaria ma a breve scatterà il divieto di conferire in discarica tutto ciò che è tessile. La normativa europea al momento indica il 2025, quella italiana anticipa al 2023”.

Ed è proprio pensando a un incremento di materiale da portare a recupero che Alia e Comune di Prato vogliono realizzare l'hub del riciclo tessile a Baciavallo. Ma perchè i vestiti e in generale il tessile di casa di cui vogliamo disfarci, finisca nel percorso giusto e quindi in questa struttura, è necessario che anche il cittadino faccia la sua parte adottando comportamenti corretti. Alia però, potrebbe pensare a meccanismi incentivanti. E' tutto allo studio. Nel frattempo le rilevazioni su questo specifico settore proseguiranno per avere un quadro più completo.

