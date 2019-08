22.08.2019 h 16:26 commenti

Vespa 50 Special senza assicurazione e libretto di circolazione, quasi 3mila euro di multa e sequestro del mezzo

Il proprietario, un 55enne di Montemurlo, è stato fermato per un controllo questa mattina a Bagnolo dalla Municipale

A giro con una Vespa 50 Special senza assicurazione e libretto di circolazione. E' costata cara a un cinquantacinquenne di Montemurlo la doppia irregolarità accertata dalla Municipale questa mattina, 22 agosto, durante un controllo a Bagnolo, nei pressi delle rampe che dalla via Labriola salgono verso via Berlinguer. L'uomo infatti è stato multato per circa 3 mila euro.

Una prima sanzione da 868 euro e il sequestro amministrativo del mezzo è stata elevata per la mancanza della copertura assicurativa. Un verbale da 155 euro, invece, è stato fatto perché il conducente del ciclomotore circolava ancora con il vecchio libretto, il Cit. Il termine ultimo per sostituire il documento con il nuovo certificato di circolazione era il lontano 12 febbraio 2012, ma nonostante siano passati ben sette anni da allora, l'uomo non ha mai provveduto ad effettuare la modifica. Effettuato in questo caso anche il sequestro del mezzo ai fini della confisca del veicolo. Ma non finisce qui. Al cinquantenne è stato contestato anche un verbale da 1.853 euro per aver circolato con una targa non propria del mezzo, infrazione che ha fatto scattare anche il fermo amministrativo della Vespa per 30 giorni. Insomma, tante infrazioni che sommate hanno dato un conto bello salato.