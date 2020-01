20.01.2020 h 11:33 commenti

Vescovo, imam e rappresentante comunità ebraica allo stesso tavolo per parlare di accoglienza

L'incontro si è svolto venerdì scorso in palazzo vescovile in occasione della presentazione dell'ultimo libro di Vannino Chiti dedicato proprio al dialogo interreligioso

Un vescovo, un imam e un rappresentante della comunità ebraica seduti allo stesso tavolo. E' successo a Prato, venerdì scorso 17 gennaio. Il dialogo interreligioso è stato al centro del dibattito che si è svolto in palazzo vescovile in occasione della presentazione del libro di Vannino Chiti "Le religioni e le sfide del futuro" edito da Guerini e Associati. Presenti oltre all'autore, il vescovo di Prato Giovanni Nerbini, Izzedin Elzir per le comunità islamiche d'Italia e Mario Fineschi rappresentante della comunità ebraica. Infine la consigliera regionale Ilaria Bugetti, organizzatrice dell'evento.

L'incontro si è svolto alla vigilia della tradizionale Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, che si chiuderà sabato 25 gennaio. La Settimana di quest’anno ha come tema "Ci trattarono con gentilezza", dal brano degli Atti degli Apostoli relativo al naufragio di san Paolo a Malta. E il senso dell'accoglienza - in senso sia metaforico, accoglienza dell'altro con elementi di diversità rispetto a noi, e in senso reale, accoglienza di chi si sposta da un luogo ad un altro - è stato il cuore dell'intervento del vescovo di Prato Monsignor Nerbini: "Era prevedibile che una grande migrazione dal sud del mondo arrivasse verso il nord, perché non ci siamo impegnati abbastanza per ridurre le disuguaglianze" le parole di Nerbini che ha aggiunto: "occorre ripensare i modelli di crescita basati sulla ricchezza".

Gli ha fatto eco l'ex presidente della Regione Toscana ed ex parlamentare del Pd Vannino Chiti: "L'epoca che attraversiamo ha bisogno di riferimenti valoriali, che non siano solo il profitto e il denaro. Se l'etica laica parla ai singoli, è quella religiosa che parla alle moltitudini per affrontare temi centrali come l'ecologia e i diritti delle persone occorre un orientamento. Non c'è separazione tra giustizia sociale ed ecologica. Ecco il senso di questo libro: favorire il dialogo per un'etica condivisa."

L'ex imam di Firenze, Izzedin Elzir, ha sottolineato come non si possa non tener conto del fatto che due terzidella popolazione mondiale abbia un credo religioso, e che questo credo debba essere un momento di confronto e non di scontro. "Milioni di giovani nelle primavere arabe hanno chiesto il diritto non solo al proprio futuro - ha detto -, ma anche al loro presente: del dialogo tra persone che si confrontano. sullo stesso piano" e il sapersi confrontare con la testa rivolta in avanti e non indietro, senza recriminazioni, è quanto anche Mario Fineschi con la sua consueta intelligente ironia ha affermato in chiusura.

Ma.Gu.