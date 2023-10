31.10.2023 h 12:14 commenti

Vertice per la sr325: in caso d'incidenti gravi verrà attuato un piano speciale di protezione civile

Secondo quanto deciso nel tavolo tecnico che si è tenuto oggi in Prefettura sarà istituita una regia unica che coordinerà tutti gli interventi su scala provinciale. Sarà firmato anche un protocollo d'intesa con la Regione per una viabilità alternativa

Un piano d'emergenza intercomunale coordinato da una regia unica in caso di blocco della regionale 325 e, parallelamente, la firma di un protocollo d'intesa per trovare una viabilità strutturale alternativa all'unica strada che collega Prato con la Val di Bisenzio.Un coordinamento che sarà attivato immediatamente in caso di necessità coinvolgendo, ciascuno per le proprie funzioni, Regione, Prefettura, Provincia e Comuni di Prato, Vaiano, Cantagallo e Vernio. La Municipale della Val di Bisenzio ha già monitorato, attraverso un'applicazione, le vie di fuga possibili lungo la regionale a seconda di dove si verifica l'incidente, in modo da deviare opportunamente il traffico. Possibilità che, secondo quanto deciso oggi 31 ottobre durante il tavolo dedicato alla 325 che si è tenuto in Prefettura, verranno istituzionalizzate e diventeranno parte integrante del piano.“Ci sarà un'unica regia – ha spiegato il prefetto Adriana Cogode – ma soprattutto, in caso di bisogno, ciascuno degli attori coinvolti immediatamente sarà attivato. Una sorta di piano di protezione civile che coinvolge oltre alle forze dell'ordine e ai soccorsi, anche tutte le amministrazioni”.L'approvazione dovrebbe realizzarsi entro la fine dell'anno. “Non possiamo rimandare oltre – ha spiegato il sindaco Primo Bosi a nome anche dei colleghi di Vernio e Cantagallo – purtroppo gli incidenti sono sempre più frequenti, ma proprio per questo siamo anche riusciti a mettere in campo soluzioni pratiche. Ovviamente vanno perfezionate”. Il riferimento è, ad esempio, all'attivazione di corse del treno speciali, per bypassare il blocco, attivate in occasione dell'ultimo grave incidente che si è verificato lungo la 325. In quel caso, il sindaco di Vaiano ha chiamato l'assessore regionale Baccelli che, a sua volta, ha attivato Trenitalia. Procedura che invece diventerà un passaggio immediato. Tra le proposte anche quella di istituire pannelli luminosi di informazione del traffico e delle possibili vie alternative, ma anche il potenziamento del canale Telegram dedicato alla 325, che ad oggi registra tremila utenti.Parallelamente al piano di intervento verrà anche firmato un protocollo d'intesa con la Regione per studiare una viabilità alternativa strutturale e il potenziamento di quella su ferrovia. “Comuni, Provincia e Prefettura – ha spiegato l'assessore regionale ai trasporti Stefano Baccelli - stanno lavorando in sinergia, con il protocollo formalizzeremo una serie di passaggi compreso quello che riguarda le ferrovie. Puntiamo a ottenere più corse, la situazione dovrebbe sbloccarsi con il completamento della stazione dedicata all'alta velocità”. Il documento potrebbe essere una testa di ponte per rivedere anche i servizi di viabilità extraurbana. “Oltre a lavorare su percorsi alternativi con la realizzazione anche di bypass, piazzole scambia traffico e sul potenziamento delle ferrovie – ha sottolineato il presidente della Provincia Simone Calamai – dobbiamo intervenire anche su un servizio di trasporto su gomma più incisivo. Questo documento potrebbe essere un valido aiuto”.